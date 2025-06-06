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≡ Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет акимат Астаны?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51895
Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет акимат Астаны?
Отправлено: 06.06.25 - 18:00
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Вечером 2 июня в Астане автобус наехал на столб. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением при выполнении маневра. В результате пострадали 15 пассажиров. А 8-летней пострадавшей ампутировали ноги. В акимате Астаны рассказали, чем могут помочь семье девочки.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45028
Re: Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет...
Отправлено: 06.06.25 - 18:00
#1
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И водятел пишут был лучшим из лучших, да, не повезло.,
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27912
Re: Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет...
Отправлено: 06.06.25 - 18:06
#2
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Цитата:
водитель не заметил столб. 

Столб на проезжую часть выскочил что-ли?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12011
Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет акимат Астаны?
Отправлено: 06.06.25 - 18:25
#3
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12011
Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет акимат Астаны?
Отправлено: 06.06.25 - 18:26
#4
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12011
Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет акимат Астаны?
Отправлено: 06.06.25 - 18:27
#5
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