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Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51895
Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 06.06.25 - 16:57
Курбан айт в этом году начинается сегодня, 6 июня, и продлится по 8 июня. Традиционно он сопровождается ритуальным забоем скота, и этот аспект всегда вызывает множество вопросов у родителей: можно ли детям наблюдать за этим процессом и не нанесет ли это вред их психике.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1374
Re: Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 06.06.25 - 16:57
Уважаемые, а скажите-ка, пожалуйста, а как уживаются религиозные барашки и наши законы о жестоком обращении с животными? Юристы есть? Хотелось бы услышать комментарий
Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 06.06.25 - 17:28
Рыбалку можно с раннего возраста прививать, лет с 5-6-ти, забой скота, ради прокормления, чуть позже, лет с 10-12-ти. По развитию ребёнка. А вот ритуальный забой вообще пора запретить, 21-ый век на дворе. А происходят деяния средневековья, с реальными традициями ничего общего не имеющие.
Только притупление народа, который потом и в шаманов и прочий бред верить начинает.
Только притупление народа, который потом и в шаманов и прочий бред верить начинает.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8007
Re: Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 06.06.25 - 17:30
Я вырос с этим! Ещё в школу не ходил,а уже всё видел, от курицы до лошади! Просто у нас всё это было в порядке вещей и вокруг не было ни одного психолога, чтобы ограждать меня от психотравмы! Потом жил в хулиганском КЖБИ, потом служил в стройбате, где половина отсидела и дедовщина была с примесью зоновских законов. И опять вокруг ни одного психолога! Я псих?
Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 06.06.25 - 17:33
Цитата:
Я тоже не психолог, но могу с уверенностью сказать - не псих.
Один из самых адекватных, на мой взгляд.
saba:
Я псих?
Я псих?
Я тоже не психолог, но могу с уверенностью сказать - не псих.
Один из самых адекватных, на мой взгляд.
Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 06.06.25 - 17:54
Да конечно нужно
Мужик это же мужик, его обязаны обучать добывать пищу.
Чтобы прокормить потом жену и детишек.
А то вырастит полоумное животное, которое ничего не будет уметь и будет сидеть на шее у мамки..
Мужик это же мужик, его обязаны обучать добывать пищу.
Чтобы прокормить потом жену и детишек.
А то вырастит полоумное животное, которое ничего не будет уметь и будет сидеть на шее у мамки..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 12011
Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 06.06.25 - 18:00
Цитата:
----А папка как всегда не причем !?!
111:
будет сидеть на шее у мамки..
будет сидеть на шее у мамки..
----А папка как всегда не причем !?!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1627
Re: Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 06.06.25 - 18:00
Цитата:
Думаю тут вы в корне не правы, переставляя местами причины и следствия. Склонность к критическому мышлению может обнаружится, и думаю гораздо чаще обнаруживается, у самого необразованного общества. Просто потому что во многом от этого зависит их выживание. К слову, среди человекообразных обезьян самую высокую склонность к критическому мышлению имеют шимпанзе. Как бы понятно что у них образования нет вовсе никакого и тем не менее. Так что вера в шаманов никак не зависит от того видит человек ритуальное жертвоприношение или нет. И в обратную сторону, от созерцания ритуала вера в шаманов не появится. Человек просто в открытую или "про себя" покрутит пальцем у виска и всё. И уж совершенно точно "острее" от их отсутствия никто не станет. Не будет забоя, будет какой-нибудь другой ритуал. Не знаю, креститься будут или головой об пол да стены биться, может пляску какую выдумают, в общем сути это не изменит.
Эл-починно:
Только притупление народа, который потом и в шаманов и прочий бред верить начинает.
Только притупление народа, который потом и в шаманов и прочий бред верить начинает.
Думаю тут вы в корне не правы, переставляя местами причины и следствия. Склонность к критическому мышлению может обнаружится, и думаю гораздо чаще обнаруживается, у самого необразованного общества. Просто потому что во многом от этого зависит их выживание. К слову, среди человекообразных обезьян самую высокую склонность к критическому мышлению имеют шимпанзе. Как бы понятно что у них образования нет вовсе никакого и тем не менее. Так что вера в шаманов никак не зависит от того видит человек ритуальное жертвоприношение или нет. И в обратную сторону, от созерцания ритуала вера в шаманов не появится. Человек просто в открытую или "про себя" покрутит пальцем у виска и всё. И уж совершенно точно "острее" от их отсутствия никто не станет. Не будет забоя, будет какой-нибудь другой ритуал. Не знаю, креститься будут или головой об пол да стены биться, может пляску какую выдумают, в общем сути это не изменит.
Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 06.06.25 - 18:06
Цитата:
Цитата:
Батяня работает, потом помирает вперед жены, так заведено.
Мать сидит дома, воспитывает детей и потом получает пенсию и кормит, если дети неподготовленные, этих прикормышей с маленькой пенсии..
Гога:
Цитата:
А папка как всегда не причем !?!
Батяня работает, потом помирает вперед жены, так заведено.
Мать сидит дома, воспитывает детей и потом получает пенсию и кормит, если дети неподготовленные, этих прикормышей с маленькой пенсии..
Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 06.06.25 - 18:07
Цитата:
Вот тут абсолютно согласен.Цитата:
У тех же Шимпанзе, нет ведь подобных ритуалов. Что соответственно в данном случае принижает человекообразность, да и образованность некоторых хомосапиенсов.
[Исправлено: Эл-починно, 06.06.2025 - 19:11]
Карачун:
Склонность к критическому мышлению может обнаружится, и думаю гораздо чаще обнаруживается, у самого необразованного общества.
Склонность к критическому мышлению может обнаружится, и думаю гораздо чаще обнаруживается, у самого необразованного общества.
Вот тут абсолютно согласен.Цитата:
Карачун:
К слову, среди человекообразных обезьян самую высокую склонность к критическому мышлению имеют шимпанзе
К слову, среди человекообразных обезьян самую высокую склонность к критическому мышлению имеют шимпанзе
У тех же Шимпанзе, нет ведь подобных ритуалов. Что соответственно в данном случае принижает человекообразность, да и образованность некоторых хомосапиенсов.
[Исправлено: Эл-починно, 06.06.2025 - 19:11]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27912
Re: Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 06.06.25 - 18:17
Цитата:
Про забой ради прокормления тоже пора забыть по той же причине. Должна быть централизованная заготовка мяса, сеть магазинов и высокая зарплата, позволяющая жить без подсобного хозяйства. Как никак 21 век на дворе.
Эл-починно:
забой скота, ради прокормления, чуть позже, лет с 10-12-ти. По развитию ребёнка. А вот ритуальный забой вообще пора запретить, 21-ый век на дворе.
забой скота, ради прокормления, чуть позже, лет с 10-12-ти. По развитию ребёнка. А вот ритуальный забой вообще пора запретить, 21-ый век на дворе.
Про забой ради прокормления тоже пора забыть по той же причине. Должна быть централизованная заготовка мяса, сеть магазинов и высокая зарплата, позволяющая жить без подсобного хозяйства. Как никак 21 век на дворе.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1627
Re: Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 06.06.25 - 18:23
Цитата:
Ну это как бы нормально, так должно быть. В конце концов на них отбор по прежнему "давит", на нас уже практически нет. На заре становления нашего вида тоже таких ритуалов не было, потому что они как минимум бессмысленны.
Эл-починно:
У тех же Шимпанзе, нет ведь подобных ритуалов. Что соответственно в данном случае принижает человекообразность, да и образованность некоторых хомосапиенсов.
У тех же Шимпанзе, нет ведь подобных ритуалов. Что соответственно в данном случае принижает человекообразность, да и образованность некоторых хомосапиенсов.
Ну это как бы нормально, так должно быть. В конце концов на них отбор по прежнему "давит", на нас уже практически нет. На заре становления нашего вида тоже таких ритуалов не было, потому что они как минимум бессмысленны.
Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 06.06.25 - 18:25
Цитата:
В принципе да. Но никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь.
Во первых, персонал для индустриального забоя, пусть позже, но тоже где то буду обучать.
А во вторых, пусть и мало вероятно. Но случаются случаи, когда приходится выживать, особенно в США, почему то постоянно, люди где то в их "парках" заблуждаются. Да и в Казахстане или России, территории огромные. Навыки самовыживания всегда пригодятся. Будь то знания, как росу собрать, чтоб от жажды не умереть, или как зайца или лису или рыбку поймать и разделать, что бы с голоду не умереть. Пусть это и единичные случаи. и немного утрировано.
[Исправлено: Эл-починно, 06.06.2025 - 19:31]
maxsaf:
Как никак 21 век на дворе.
Как никак 21 век на дворе.
В принципе да. Но никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь.
Во первых, персонал для индустриального забоя, пусть позже, но тоже где то буду обучать.
А во вторых, пусть и мало вероятно. Но случаются случаи, когда приходится выживать, особенно в США, почему то постоянно, люди где то в их "парках" заблуждаются. Да и в Казахстане или России, территории огромные. Навыки самовыживания всегда пригодятся. Будь то знания, как росу собрать, чтоб от жажды не умереть, или как зайца или лису или рыбку поймать и разделать, что бы с голоду не умереть. Пусть это и единичные случаи. и немного утрировано.
[Исправлено: Эл-починно, 06.06.2025 - 19:31]
Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 06.06.25 - 18:35
Цитата:
Цитата:
Дело совсем не в забое, а о воспитании ребенка, который обязан быть мужчиной и кормить свою женщину.
Если женщину не будет кормить, это величайший грех мужика и нужно при этом просто стреляться..
maxsaf:
Цитата:
Про забой ради прокормления т
Дело совсем не в забое, а о воспитании ребенка, который обязан быть мужчиной и кормить свою женщину.
Если женщину не будет кормить, это величайший грех мужика и нужно при этом просто стреляться..
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