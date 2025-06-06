Отправлено: - 18:00

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Только притупление народа, который потом и в шаманов и прочий бред верить начинает.

Цитата:Думаю тут вы в корне не правы, переставляя местами причины и следствия. Склонность к критическому мышлению может обнаружится, и думаю гораздо чаще обнаруживается, у самого необразованного общества. Просто потому что во многом от этого зависит их выживание. К слову, среди человекообразных обезьян самую высокую склонность к критическому мышлению имеют шимпанзе. Как бы понятно что у них образования нет вовсе никакого и тем не менее. Так что вера в шаманов никак не зависит от того видит человек ритуальное жертвоприношение или нет. И в обратную сторону, от созерцания ритуала вера в шаманов не появится. Человек просто в открытую или "про себя" покрутит пальцем у виска и всё. И уж совершенно точно "острее" от их отсутствия никто не станет. Не будет забоя, будет какой-нибудь другой ритуал. Не знаю, креститься будут или головой об пол да стены биться, может пляску какую выдумают, в общем сути это не изменит.