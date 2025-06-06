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Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51895
Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
Отправлено: 06.06.25 - 15:48
Поздно вечером 5 июня жители области сообщили "НГ" о загадочных объектах в небе. Соцсети заполонили видео летящих объектов. Видели их и над другими населенными пунктами Казахстана, а также Кыргызстана. Что это было, объяснил астроном из Астаны Артур ГАЙДУК.
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Re: Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было,...
Отправлено: 06.06.25 - 15:48
Где наша авиация?
Нельзя было подлететь к нему и тд и сразу узнать, представляет ли опасность объект или нет?
Зачем нам запоздалые объяснения какого то Ванги Небесника?
В Украине вон самолеты сразу взлетают, старенькие и если это дроны или ракеты, расстреливают их сразу в воздухе!
У нас где наша пресловутая армия, наклала что ли в штанишки и выжидала чего то?
Ждали рухнет не рухнет?
Нельзя было подлететь к нему и тд и сразу узнать, представляет ли опасность объект или нет?
Зачем нам запоздалые объяснения какого то Ванги Небесника?
В Украине вон самолеты сразу взлетают, старенькие и если это дроны или ракеты, расстреливают их сразу в воздухе!
У нас где наша пресловутая армия, наклала что ли в штанишки и выжидала чего то?
Ждали рухнет не рухнет?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 742
Re: Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было,...
Отправлено: 06.06.25 - 15:53
у нас армия как и все генералы только на парадах себя проявляют. А про современную авиацию вообще и говорить нечего.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16632
Re: Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было,...
Отправлено: 06.06.25 - 16:41
Цитата:
Что бы что то обнаружить в небе наверно нужны локаторы ПВО. Раньше вспомните вокруг города стояли работали. А шас их нету. Разобрали на металлолом)
Так что сбивать будем только то что видим в бинокль
111:
Украине вон самолеты сразу взлетают, старенькие и если это дроны или ракеты, расстреливают их сразу в воздухе!
Украине вон самолеты сразу взлетают, старенькие и если это дроны или ракеты, расстреливают их сразу в воздухе!
Что бы что то обнаружить в небе наверно нужны локаторы ПВО. Раньше вспомните вокруг города стояли работали. А шас их нету. Разобрали на металлолом)
Так что сбивать будем только то что видим в бинокль
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8007
Re: Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было,...
Отправлено: 06.06.25 - 17:23
Цитата:
В таких очках много ты увидишь Виталий? За тонировку заплатил?
Vit:
только то что видим в бинокль
только то что видим в бинокль
В таких очках много ты увидишь Виталий? За тонировку заплатил?
Re: Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было,...
Отправлено: 06.06.25 - 17:39
Цитата:
----Зачем истеришь ?Ты статью до конца прочел , или сразу коммент начал строчить ? Ясно же ответили !--
---****Министерство обороны, тем временем, распространило сообщение, в котором говорится, что нарушений воздушного пространства Казахстана не зафиксировано и угроз для населения нет.
111:
----Зачем истеришь ?Ты статью до конца прочел , или сразу коммент начал строчить ? Ясно же ответили !--
---****Министерство обороны, тем временем, распространило сообщение, в котором говорится, что нарушений воздушного пространства Казахстана не зафиксировано и угроз для населения нет.
Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
Отправлено: 06.06.25 - 17:56
Цитата:
Цитата:
Ну правильно, шарики же улетели и не были в небе над Казахстаном, Ванга астролог же сказал, верим.,
Гога:
Цитата:
нарушений воздушного пространства Казахстана не зафиксировано
Ну правильно, шарики же улетели и не были в небе над Казахстаном, Ванга астролог же сказал, верим.,
Re: Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было,...
Отправлено: 06.06.25 - 17:57
Цитата:
На этот раз вам повезло, сказал эксперт
Цитата:
111:
Зачем нам запоздалые объяснения какого то Ванги Небесника?
Зачем нам запоздалые объяснения какого то Ванги Небесника?
На этот раз вам повезло, сказал эксперт
Цитата:
нам повезло
Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
Отправлено: 06.06.25 - 17:58
Цитата:
---Причем тут твоя Ванга ! Читай статьи до конца ----***Министерство обороны, тем временем, распространило сообщение, в котором говорится, что нарушений воздушного пространства Казахстана не зафиксировано и угроз для населения нет.***
111:
Ванга астролог же
Ванга астролог же
---Причем тут твоя Ванга ! Читай статьи до конца ----***Министерство обороны, тем временем, распространило сообщение, в котором говорится, что нарушений воздушного пространства Казахстана не зафиксировано и угроз для населения нет.***
Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
Отправлено: 06.06.25 - 18:15
Цитата:
Цитата:
Ты в своем уме или как?
Когда что то летит на тебя или по стране, разве оно не обязано предупредить заранее?
Сирены там, или внезапно выступить по телику и всякие 112 отослать, что мол все под контролем?
Почему только сейчас мы об этом узнали?
Почему еще не на подлете этих Шариков?
Сперва вызвали Астролога, и только потом рассказали что не по нам ..
Ты фанат своего Минобороны, я видя этот их идиотизм, просто поражаюсь его безответственности
Гога:
Цитата:
Министерство обороны, тем временем, распространило сообщение, в котором говорится, ч
Ты в своем уме или как?
Когда что то летит на тебя или по стране, разве оно не обязано предупредить заранее?
Сирены там, или внезапно выступить по телику и всякие 112 отослать, что мол все под контролем?
Почему только сейчас мы об этом узнали?
Почему еще не на подлете этих Шариков?
Сперва вызвали Астролога, и только потом рассказали что не по нам ..
Ты фанат своего Минобороны, я видя этот их идиотизм, просто поражаюсь его безответственности
Re: Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было,...
Отправлено: 06.06.25 - 18:19
Цитата:
Для тех, кто в бронепоезде:
Цитата:
111:
Когда что то летит на тебя или по стране, разве оно не обязано предупредить заранее?
Когда что то летит на тебя или по стране, разве оно не обязано предупредить заранее?
Для тех, кто в бронепоезде:
Цитата:
нарушений воздушного пространства Казахстана не зафиксировано и угроз для населения нет.
Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
Отправлено: 06.06.25 - 18:22
Цитата:
---Министерства обороны Республики Казахстан ???
111:
просто поражаюсь его безответственности
просто поражаюсь его безответственности
---Министерства обороны Республики Казахстан ???
Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
Отправлено: 06.06.25 - 18:23
Цитата:
Цитата:
Когда что то летит, выяснят и оповещают до того, как оно будет тут пролетать.
И если нарушения казахского пространства нет, то над какой страной сняли наши казахи эти шаманские шарики?
И да, посмотри, как действуют украинские военные, которые за относительно сильно заранее просчитывают траекторию полета и предупреждают население , либо успокаивают еще до подлета на их территорию..
maxsaf:
Цитата:
нарушений воздушного пространства Казахстана не зафиксировано и
Когда что то летит, выяснят и оповещают до того, как оно будет тут пролетать.
И если нарушения казахского пространства нет, то над какой страной сняли наши казахи эти шаманские шарики?
И да, посмотри, как действуют украинские военные, которые за относительно сильно заранее просчитывают траекторию полета и предупреждают население , либо успокаивают еще до подлета на их территорию..
Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
Отправлено: 06.06.25 - 18:24
Цитата:
Цитата:
Нет, этого Шамана, о ком говорит Наша Газета..
Гога:
Цитата:
Министерства обороны Республики Казахстан ??
Нет, этого Шамана, о ком говорит Наша Газета..
Re: Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было,...
Отправлено: 06.06.25 - 18:32
Цитата:
Хех..
Когда это было, вчерась?
Почти сутки прошли, как нас предупредил астролог и Минобороны!
Сутки!
А где всякое СОС?
Уж не от слова ли соси!
Это же банальный позор!
раскрыл астроном 6 июня 2025, 16:27 | Происшествия
Минувшей ночью жители разных
Минувшей ночью жители разных
Хех..
Когда это было, вчерась?
Почти сутки прошли, как нас предупредил астролог и Минобороны!
Сутки!
А где всякое СОС?
Уж не от слова ли соси!
Это же банальный позор!
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