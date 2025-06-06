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≡ Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51895
Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
Отправлено: 06.06.25 - 15:48
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Поздно вечером 5 июня жители области сообщили "НГ" о загадочных объектах в небе. Соцсети заполонили видео летящих объектов. Видели их и над другими населенными пунктами Казахстана, а также Кыргызстана. Что это было, объяснил астроном из Астаны Артур ГАЙДУК.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45027
Re: Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было,...
Отправлено: 06.06.25 - 15:48
#1
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Где наша авиация?
Нельзя было подлететь к нему и тд и сразу узнать, представляет ли опасность объект или нет?
Зачем нам запоздалые объяснения какого то Ванги Небесника?
В Украине вон самолеты сразу взлетают, старенькие и если это дроны или ракеты, расстреливают их сразу в воздухе!
У нас где наша пресловутая армия, наклала что ли в штанишки и выжидала чего то?
Ждали рухнет не рухнет?
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
742
Re: Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было,...
Отправлено: 06.06.25 - 15:53
#2
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у нас армия как и все генералы только на парадах себя проявляют. А про современную авиацию вообще и говорить нечего.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16632
Re: Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было,...
Отправлено: 06.06.25 - 16:41
#3
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Цитата:
111:
Украине вон самолеты сразу взлетают, старенькие и если это дроны или ракеты, расстреливают их сразу в воздухе!

Что бы что то обнаружить в небе наверно нужны локаторы ПВО. Раньше вспомните вокруг города стояли работали. А шас их нету. Разобрали на металлолом)

Так что сбивать будем только то что видим в бинокль 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8007
Re: Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было,...
Отправлено: 06.06.25 - 17:23
#4
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Цитата:
Vit:
только то что видим в бинокль

В таких очках много ты увидишь Виталий? За тонировку заплатил?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12011
Re: Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было,...
Отправлено: 06.06.25 - 17:39
#5
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Цитата:
111:

----Зачем истеришь ?Ты статью до конца прочел , или сразу коммент начал строчить ? Ясно же ответили !--


---****Министерство обороны, тем временем, распространило сообщение, в котором говорится, что нарушений воздушного пространства Казахстана не зафиксировано и угроз для населения нет.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45027
Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
Отправлено: 06.06.25 - 17:56
#6
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Цитата:
Гога:

Цитата:
нарушений воздушного пространства Казахстана не зафиксировано

Ну правильно, шарики же улетели и не были в небе над Казахстаном, Ванга астролог же сказал, верим.,
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27912
Re: Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было,...
Отправлено: 06.06.25 - 17:57
#7
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Цитата:
111:
Зачем нам запоздалые объяснения какого то Ванги Небесника?

На этот раз вам повезло, сказал эксперт :lol:
Цитата:
нам повезло
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12011
Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
Отправлено: 06.06.25 - 17:58
#8
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Цитата:
111:
Ванга астролог же

---Причем тут твоя Ванга ! Читай статьи до конца ----***Министерство обороны, тем временем, распространило сообщение, в котором говорится, что нарушений воздушного пространства Казахстана не зафиксировано и угроз для населения нет.*** :lol: ;-) :-P
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45027
Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
Отправлено: 06.06.25 - 18:15
#9
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Цитата:
Гога:

Цитата:
Министерство обороны, тем временем, распространило сообщение, в котором говорится, ч

Ты в своем уме или как?
Когда что то летит на тебя или по стране, разве оно не обязано предупредить заранее?
Сирены там, или внезапно выступить по телику и всякие 112 отослать, что мол все под контролем?
Почему только сейчас мы об этом узнали?
Почему еще не на подлете этих Шариков?
Сперва вызвали Астролога, и только потом рассказали что не по нам ..
Ты фанат своего Минобороны, я видя этот их идиотизм, просто поражаюсь его безответственности
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27912
Re: Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было,...
Отправлено: 06.06.25 - 18:19
#10
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Цитата:
111:
Когда что то летит на тебя или по стране, разве оно не обязано предупредить заранее?

Для тех, кто в бронепоезде:
Цитата:
нарушений воздушного пространства Казахстана не зафиксировано и угроз для населения нет.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12011
Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
Отправлено: 06.06.25 - 18:22
#11
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Цитата:
111:
просто поражаюсь его безответственности

---Министерства обороны Республики Казахстан ???
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45027
Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
Отправлено: 06.06.25 - 18:23
#12
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
нарушений воздушного пространства Казахстана не зафиксировано и

Когда что то летит, выяснят и оповещают до того, как оно будет тут пролетать.
И если нарушения казахского пространства нет, то над какой страной сняли наши казахи эти шаманские шарики?
И да, посмотри, как действуют украинские военные, которые за относительно сильно заранее просчитывают траекторию полета и предупреждают население , либо успокаивают еще до подлета на их территорию..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45027
Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
Отправлено: 06.06.25 - 18:24
#13
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Цитата:
Гога:

Цитата:
Министерства обороны Республики Казахстан ??

Нет, этого Шамана, о ком говорит Наша Газета..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45027
Re: Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было,...
Отправлено: 06.06.25 - 18:32
#14
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Цитата:
раскрыл астроном 6 июня 2025, 16:27 | Происшествия
Минувшей ночью жители разных


Хех..
Когда это было, вчерась?
Почти сутки прошли, как нас предупредил астролог и Минобороны!
Сутки!
А где всякое СОС?
Уж не от слова ли соси!
Это же банальный позор!
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