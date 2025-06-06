Отправлено: - 16:41

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Украине вон самолеты сразу взлетают, старенькие и если это дроны или ракеты, расстреливают их сразу в воздухе!

Цитата:Что бы что то обнаружить в небе наверно нужны локаторы ПВО. Раньше вспомните вокруг города стояли работали. А шас их нету. Разобрали на металлолом)Так что сбивать будем только то что видим в бинокль