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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16631
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 23:04
#7006
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Мэнсон ваще Крутяк. У меня на видеокассетах все клипы были. И альбомы. У него много сильных хитов. Ну щас то он наверно постарел уже)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16631
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 23:25
#7007
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Эл-починно тёска, я забыл ты в каком городе живёшь?
Я в субботу прибываю на "круизном" лайнере) в порт Травемюнде, Германия. А потом поеду в сторону Гамбурга, вобщем мне в Бельгию надо.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27908
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 23:38
#7008
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Красава 8-)
Цитата:
Депутат латвийского Сейма Алексей Росликов на очередном заседании выступил в защиту русских и русскоязычного населения в Латвии, за что был удален из зала под крики и улюлюкание других политиков. Во время своей пламенной речи Росликов внезапно перешел на родной язык и заявил, что планы местного правительства по этноциду провалятся, так как русских людей просто больше.

«Нас больше и русский язык — наш язык», — такими словами завершил свое выступление депутат, после чего показал направление, куда могут проследовать парламентарии, которые с ним не согласны.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45019
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 23:41
#7009
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Нас больше и русский язык — наш язык», —

И потому мы обязаны убивать тех, кто смеет знать другой язык!
Ай да молодец!
Мы потому убиваем русскоязычных в Украине, чтоб они не изучали украинский!
Ахмат сила!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45019
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.06.25 - 01:19
#7010
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Ух ты, Трамп, которого боготворят зетники, оказался педофилом на своих конкурсах малолеток в мире красоты?
Или это происки ВСУ?
Ну ну, классно вышло..

[Исправлено: 111, 06.06.2025 - 02:20]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45019
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.06.25 - 01:26
#7011
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Торговля людьми, проституция несовершеннолетних и тд..
И этим гордятся наши Зетпатриоты?



[Исправлено: 111, 06.06.2025 - 02:30]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45019
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.06.25 - 01:39
#7012
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Правильно ли мы русские поступили, убив жену, дочь и внука у русскоговорящего украинца?
Мы русские!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1625
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.06.25 - 06:59
#7013
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Цитата:
maxsaf:
Красава

согласен! не ссыкло, никуда не сдриснул чтобы "из-за бугра" мелко тяфкать... говорит только полную хрень, за что видимо и прогнали.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8005
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.06.25 - 07:03
#7014
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Драчка между Максом и Трампом! Трамп заявил, что Маск стал неэффективным и вообще сошёл с ума! В ответ Маск перепостил импичмент Трампа и заявил , что тот находится в списке Эпштейна, который покончил с собой в тюрьме! Раньше говорили, что фамилии Трампа там нет!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8005
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.06.25 - 07:06
#7015
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Ну и на встрече с Мерцем Трамп сказал, что Россия и Украина как малые дети, которым надо дать немного подраться и лишь потом разнимать! Видимо сейчас период, когда нужно подраться! Классный Миротворец!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27908
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.06.25 - 08:31
#7016
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Цитата:
Карачун:
согласен! не ссыкло, никуда не сдриснул чтобы "из-за бугра" мелко тяфкать...

Я же не бессмертный, инстинкт самосохранения работает как надо ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45019
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.06.25 - 15:24
#7017
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Ух, с собачниками в инсте НГ хорошо оторвался со вчерашнего дня, больше ста комментов написали..
Да, в новых соцсетях иногда весело проводишь время..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45019
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.06.25 - 15:26
#7018
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Цитата:
saba:

Цитата:
Драчка между Максом и Трампом! Тр

Помирятся, вон Рубио когда с Трампом схлестнулся раннее, говорил что у Трампа руки маленькие и у таких маленький Член, оскорбив того ниже пупка буквально.
И вот уже Рубио в команде Трампа..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4343
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.06.25 - 15:52
#7019
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Цитата:
Vit:
Эл-починно тёска, я забыл ты в каком городе живёшь?

В Штутгарте всё ещё ))
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