Re: Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было,...

Отправлено: - 15:48

Где наша авиация?

Нельзя было подлететь к нему и тд и сразу узнать, представляет ли опасность объект или нет?

Зачем нам запоздалые объяснения какого то Ванги Небесника?

В Украине вон самолеты сразу взлетают, старенькие и если это дроны или ракеты, расстреливают их сразу в воздухе!

У нас где наша пресловутая армия, наклала что ли в штанишки и выжидала чего то?

Ждали рухнет не рухнет?