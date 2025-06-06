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≡ Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51892
Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
Отправлено: 06.06.25 - 15:48
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Поздно вечером 5 июня жители области сообщили "НГ" о загадочных объектах в небе. Соцсети заполонили видео летящих объектов. Видели их и над другими населенными пунктами Казахстана, а также Кыргызстана. Что это было, объяснил астроном из Астаны Артур ГАЙДУК.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45019
Re: Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было,...
Отправлено: 06.06.25 - 15:48
#1
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Где наша авиация?
Нельзя было подлететь к нему и тд и сразу узнать, представляет ли опасность объект или нет?
Зачем нам запоздалые объяснения какого то Ванги Небесника?
В Украине вон самолеты сразу взлетают, старенькие и если это дроны или ракеты, расстреливают их сразу в воздухе!
У нас где наша пресловутая армия, наклала что ли в штанишки и выжидала чего то?
Ждали рухнет не рухнет?
Профайл
р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
742
Re: Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было,...
Отправлено: 06.06.25 - 15:53
#2
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у нас армия как и все генералы только на парадах себя проявляют. А про современную авиацию вообще и говорить нечего.
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