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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 23:04
Мэнсон ваще Крутяк. У меня на видеокассетах все клипы были. И альбомы. У него много сильных хитов. Ну щас то он наверно постарел уже)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 23:25
Эл-починно тёска, я забыл ты в каком городе живёшь?
Я в субботу прибываю на "круизном" лайнере) в порт Травемюнде, Германия. А потом поеду в сторону Гамбурга, вобщем мне в Бельгию надо.
Я в субботу прибываю на "круизном" лайнере) в порт Травемюнде, Германия. А потом поеду в сторону Гамбурга, вобщем мне в Бельгию надо.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 23:38
Красава
Цитата:
Цитата:
Депутат латвийского Сейма Алексей Росликов на очередном заседании выступил в защиту русских и русскоязычного населения в Латвии, за что был удален из зала под крики и улюлюкание других политиков. Во время своей пламенной речи Росликов внезапно перешел на родной язык и заявил, что планы местного правительства по этноциду провалятся, так как русских людей просто больше.
«Нас больше и русский язык — наш язык», — такими словами завершил свое выступление депутат, после чего показал направление, куда могут проследовать парламентарии, которые с ним не согласны.
«Нас больше и русский язык — наш язык», — такими словами завершил свое выступление депутат, после чего показал направление, куда могут проследовать парламентарии, которые с ним не согласны.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 23:41
Цитата:
Цитата:
И потому мы обязаны убивать тех, кто смеет знать другой язык!
Ай да молодец!
Мы потому убиваем русскоязычных в Украине, чтоб они не изучали украинский!
Ахмат сила!
maxsaf:
Цитата:
Нас больше и русский язык — наш язык», —
И потому мы обязаны убивать тех, кто смеет знать другой язык!
Ай да молодец!
Мы потому убиваем русскоязычных в Украине, чтоб они не изучали украинский!
Ахмат сила!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.06.25 - 01:19
Ух ты, Трамп, которого боготворят зетники, оказался педофилом на своих конкурсах малолеток в мире красоты?
Или это происки ВСУ?
Ну ну, классно вышло..
[Исправлено: 111, 06.06.2025 - 02:20]
Или это происки ВСУ?
Ну ну, классно вышло..
[Исправлено: 111, 06.06.2025 - 02:20]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.06.25 - 01:26
Торговля людьми, проституция несовершеннолетних и тд..
И этим гордятся наши Зетпатриоты?
[Исправлено: 111, 06.06.2025 - 02:30]
И этим гордятся наши Зетпатриоты?
[Исправлено: 111, 06.06.2025 - 02:30]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.06.25 - 01:39
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1625
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.06.25 - 06:59
Цитата:
согласен! не ссыкло, никуда не сдриснул чтобы "из-за бугра" мелко тяфкать... говорит только полную хрень, за что видимо и прогнали.
maxsaf:
Красава
Красава
согласен! не ссыкло, никуда не сдриснул чтобы "из-за бугра" мелко тяфкать... говорит только полную хрень, за что видимо и прогнали.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8005
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.06.25 - 07:03
Драчка между Максом и Трампом! Трамп заявил, что Маск стал неэффективным и вообще сошёл с ума! В ответ Маск перепостил импичмент Трампа и заявил , что тот находится в списке Эпштейна, который покончил с собой в тюрьме! Раньше говорили, что фамилии Трампа там нет!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8005
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.06.25 - 07:06
Ну и на встрече с Мерцем Трамп сказал, что Россия и Украина как малые дети, которым надо дать немного подраться и лишь потом разнимать! Видимо сейчас период, когда нужно подраться! Классный Миротворец!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.06.25 - 08:31
Цитата:
Я же не бессмертный, инстинкт самосохранения работает как надо
Карачун:
согласен! не ссыкло, никуда не сдриснул чтобы "из-за бугра" мелко тяфкать...
согласен! не ссыкло, никуда не сдриснул чтобы "из-за бугра" мелко тяфкать...
Я же не бессмертный, инстинкт самосохранения работает как надо
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.06.25 - 15:24
Ух, с собачниками в инсте НГ хорошо оторвался со вчерашнего дня, больше ста комментов написали..
Да, в новых соцсетях иногда весело проводишь время..
Да, в новых соцсетях иногда весело проводишь время..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.06.25 - 15:26
Цитата:
Цитата:
Помирятся, вон Рубио когда с Трампом схлестнулся раннее, говорил что у Трампа руки маленькие и у таких маленький Член, оскорбив того ниже пупка буквально.
И вот уже Рубио в команде Трампа..
saba:
Цитата:
Драчка между Максом и Трампом! Тр
Помирятся, вон Рубио когда с Трампом схлестнулся раннее, говорил что у Трампа руки маленькие и у таких маленький Член, оскорбив того ниже пупка буквально.
И вот уже Рубио в команде Трампа..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4343
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.06.25 - 15:52
Цитата:
В Штутгарте всё ещё ))
Vit:
Эл-починно тёска, я забыл ты в каком городе живёшь?
Эл-починно тёска, я забыл ты в каком городе живёшь?
В Штутгарте всё ещё ))
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