Отправлено: - 23:38

Депутат латвийского Сейма Алексей Росликов на очередном заседании выступил в защиту русских и русскоязычного населения в Латвии, за что был удален из зала под крики и улюлюкание других политиков. Во время своей пламенной речи Росликов внезапно перешел на родной язык и заявил, что планы местного правительства по этноциду провалятся, так как русских людей просто больше.



«Нас больше и русский язык — наш язык», — такими словами завершил свое выступление депутат, после чего показал направление, куда могут проследовать парламентарии, которые с ним не согласны.

КрасаваЦитата: