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≡ Арсений ВЕЛИКОРОД: Ответственность и репутация
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51892
Арсений ВЕЛИКОРОД: Ответственность и репутация
Отправлено: 06.06.25 - 09:45
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Недавний сюжет с преднамеренным убийством деревьев напротив фабрики «Большевичка» в Костанае, который достоин самой широкой общественной реакции, навел меня на грустные мысли: увы, сегодня мало вероятности того, что на это злодейство обратят внимание. Но почему? Я позволю себе утверждать, что сам институт репутации во многом связан с феноменом ответственности. И тут требуется объяснение.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1426
Re: Арсений ВЕЛИКОРОД: Ответственность и репутация
Отправлено: 06.06.25 - 09:45
#1
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Намудрил однако...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8005
Re: Арсений ВЕЛИКОРОД: Ответственность и репутация
Отправлено: 06.06.25 - 11:01
#2
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Есть одно замечание! Насколько нынешняя мораль и этика в соответствии с которой наступает ответственность лучше или хуже предыдущей, когда в порядке вещей было плевать на улице и курить дома! Причем грешили этим самые высокопоставленные члены общества! А что будет завтра этичным и по поводу чего мы будем обязаны делать замечания? Не люблю само слово" обязан", почему я что то обязан, если допустим я не разделяю, того,что велит этика и мораль! Куда деть тех, кто сливается с природой и проповедует деревенский уклад жизни?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18208
Re: Арсений ВЕЛИКОРОД: Ответственность и репутация
Отправлено: 06.06.25 - 12:07
#3
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Цитата:
Однако мера нашей нравственной рефлексии над собственными поступками и словами может варьироваться в широких пределах. И этой мерой является уровень соотнесения с собой моментов, побуждающих к поступку, уровень нашей персональной причастности к ситуации. Можно поступать механистически, потому что так кто-то сказал или потому что так написано. Но можно и соотносить внешние требования и обстоятельства со своей позицией, своими убеждениями, с категориями добра и зла в конце концов. 



Зачем нагромаждать текст не нужными эпитетами и лексическими выкрутасами если можно сказать проще
Строгость указов не означает строгость их исполнения.
И всё
А вот эти вот понты словесные указывают на то что человек ещё не вырос над собой и не может изьесняться проще думая что за простотой изложения идёт не серьезность восприятия
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7589
Re: Арсений ВЕЛИКОРОД: Ответственность и репутация
Отправлено: 06.06.25 - 12:23
#4
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не помешало бы вначале познакомить читателя с новый автором,откуда и кто такой?
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