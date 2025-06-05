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≡ Ликвидировать «Самрук-Қазына»: экономисты оценили предложение депутата
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51892
Ликвидировать «Самрук-Қазына»: экономисты оценили предложение депутата
Отправлено: 05.06.25 - 18:02
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Депутат мажилиса Адиль Жубанов раскритиковал «Самрук-Қазына», отметив, что в его деятельности слишком много теневых моментов. По словам депутата, «в квазигосударственном секторе работают люди, которые чрезмерно обогатились», хотя конкретных фамилий таких “счастливчиков” он не назвал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45019
Re: Ликвидировать «Самрук-Қазына»: экономисты оценили...
Отправлено: 05.06.25 - 18:02
#1
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Кто же в здравом уме отрежет себе яйца и титьки, приносящие детей и потом кормящие этих детей?
Там кормится верхушка нашего общества, Элита, как сказало его Превосходительство, а потому предложение отрезать себе яйца, просто курам на смех, ведь у них ни яиц, ни титек нет, как и у нас нет ни того ни другого в этой богатой организации..
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1373
Re: Ликвидировать «Самрук-Қазына»: экономисты оценили...
Отправлено: 05.06.25 - 18:06
#2
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Вообще все фонды надо распустить, начиная с пенсионного!

Отчислять деньги в БВУ на неприкосновенный депозит до достижения требуемого возраста.

Хватит плодить дармоедов
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27908
Re: Ликвидировать «Самрук-Қазына»: экономисты оценили...
Отправлено: 05.06.25 - 18:10
#3
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Цитата:
111:
Там кормится верхушка нашего общества, Элита

На второй фотке - как будто твоя копия. Элитный тоже такой, упитанный :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45019
Ликвидировать «Самрук-Қазына»: экономисты оценили предложение депутата
Отправлено: 05.06.25 - 19:07
#4
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
На второй фотке - как будто твоя копия. Элитный тоже такой, упитанный :lol:

В том то и дело, что обычный обыватель как ты, не совсем понимает, что это вообще такое, где при одинаковом теле, руки и ноги вроде такие же как и у него, не понимает никаких различий , это как качество питания, качество и уровень жизни, и потому думает что это просто мы одинаковы..
Ну не отличаем же мы после полугода жизни обезьянок?
Так и тут, пользуемся как ты примитивными сравнениями, говоря о том что яйца мужика в Костанае, они и в Африке яйца, одинаковы с африканскими..
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1426
Re: Ликвидировать «Самрук-Қазына»: экономисты оценили...
Отправлено: 06.06.25 - 09:52
#5
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Это неприкосновенная "дойная корова" верхнего этажа власти. Внизу "пилят" бюджеты от строительства всего и вся, а вверху как жить, вот и сделали фонд.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2379
Re: Ликвидировать «Самрук-Қазына»: экономисты оценили...
Отправлено: 06.06.25 - 10:21
#6
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Никогда не понимал, зачем у нас создан этот дубль правительства.
Есть профильные министерства, они и должны заниматься регулированием отраслей и предприятий/организаций по своему профилю.
Эта "прокладка" нужна только для воровства.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7589
Re: Ликвидировать «Самрук-Қазына»: экономисты оценили...
Отправлено: 06.06.25 - 12:16
#7
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Рентабельность активов (ROA) составила 0,011. 
Хорошо хоть на минус не ушли, раз уж такая свисто-пляска пошла, решили уж худо-бедно держится,сами себя содаржат,пусть так и будет. Навряд ли кто-то решится руку поднять на это детище
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