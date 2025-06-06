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Однако мера нашей нравственной рефлексии над собственными поступками и словами может варьироваться в широких пределах. И этой мерой является уровень соотнесения с собой моментов, побуждающих к поступку, уровень нашей персональной причастности к ситуации. Можно поступать механистически, потому что так кто-то сказал или потому что так написано. Но можно и соотносить внешние требования и обстоятельства со своей позицией, своими убеждениями, с категориями добра и зла в конце концов.

Цитата:Зачем нагромаждать текст не нужными эпитетами и лексическими выкрутасами если можно сказать прощеСтрогость указов не означает строгость их исполнения.И всёА вот эти вот понты словесные указывают на то что человек ещё не вырос над собой и не может изьесняться проще думая что за простотой изложения идёт не серьезность восприятия