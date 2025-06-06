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≡ Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов Казахстана. Их видели и в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51891
Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов Казахстана. Их видели и в Костанайской области
Отправлено: 06.06.25 - 01:03
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Кадры были сделаны в разных регионах поздно вечером 5 июня 2025 года. Летящие объекты снимали жители Костаная, Астаны, Павлодара, Аркалыка и других городов. Казахстанцы предполагают, что это могут быть дроны, или части, отделившиеся от ракет или спутников.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45016
Re: Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов...
Отправлено: 06.06.25 - 01:03
#1
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Орешник летает туда сюда, что нам русским еще остаётся делать?
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2239
Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов Казахстана. Их видели и в Костанайской области
Отправлено: 06.06.25 - 07:31
#2
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Цитата:
Среди возможных вариантов:

❓ Разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E. Время входа в атмосферу 5 июня около 22.40 по времени Астаны;
❓ Спутник STARLINK-1631 (SpaceX). Время входа: 6 июня в 03.41 по времени Алматы;
❓Разгонный блок японской ракеты H-2A R/B. Время входа: 6 июня в 00.36 по времени Алматы.

Источник:


Да уже по всем каналам передают что орешник в воздухе развалился...в ютюбе есть..."ОРЕШНИК" РАЗВАЛИЛСЯ НАД КАЗАХСТАНОМ. Путин провалил возмездие

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 06.06.2025 - 08:31]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27908
Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов Казахстана. Их видели и в Костанайской области
Отправлено: 06.06.25 - 08:34
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Да уже по всем каналам передают что орешник в воздухе развалился...в ютюбе есть..."ОРЕШНИК" РАЗВАЛИЛСЯ НАД КАЗАХСТАНОМ. Путин провалил возмездие

Интересно, а куда и откуда летело сие возмездие? 8-)
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EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
179
Re: Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов...
Отправлено: 06.06.25 - 09:40
#4
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Цитата:
maxsaf:
а куда и откуда летело сие возмездие?


Мы видать с Аркалыка запускали :lol:
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1426
Re: Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов...
Отправлено: 06.06.25 - 09:44
#5
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Стопицот тысяч раз видел цепочку из запущенных Максом спутников, разгонные блоки которых превращаются в то, что снято на видео и радостные обыватели называют чем угодно, кто во что горазд. В небо надо почаще смотреть и тогда не будет глупых домыслов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16631
Re: Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов...
Отправлено: 06.06.25 - 10:55
#6
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Уже правительство всем сказало, это Китай или Маск. Но нашим патриотам но ночам орешники и сепаратисты снятся. Мучаются кошмарами. Блин и лекарств же нет, не помочь им не как)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27908
Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов Казахстана. Их видели и в Костанайской области
Отправлено: 06.06.25 - 10:56
#7
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Цитата:
EvilWizard:
Мы видать с Аркалыка запускали

Дорогой салют получился :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2239
Re: Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов...
Отправлено: 06.06.25 - 13:35
#8
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Цитата:
Vit:
Уже правительство всем сказало, это Китай или Маск.

А вам правительство не сказало что Орешник запускали с полигона Капустин Яр который находиться в Астрахаской области, и баллистическая ракета взорвалась примерно над Курганской областью.?
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