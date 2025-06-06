Отправлено: - 08:34

ПолиграфЪ Боярышников:

Да уже по всем каналам передают что орешник в воздухе развалился...в ютюбе есть..."ОРЕШНИК" РАЗВАЛИЛСЯ НАД КАЗАХСТАНОМ. Путин провалил возмездие

Цитата:Интересно, а куда и откуда летело сие возмездие?