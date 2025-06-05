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≡ Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны, потому что никто не хочет их регистрировать
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51890
Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны, потому что никто не хочет их регистрировать
Отправлено: 05.06.25 - 12:18
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Жизненно необходимые для казахстанских пациентов лекарства остаются незарегистрированными из-за нежелания заниматься этой процедурой, заявил мажилисмен Асхат Аймагамбетов. Народный избранник привёл в пример пероральную форму пенициллина (антибиотик).
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2379
Re: Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны,...
Отправлено: 05.06.25 - 12:18
#1
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Кто бы сомневался.
Бизнес на здоровье людей.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1625
Re: Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны,...
Отправлено: 05.06.25 - 12:44
#2
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Ему бы не высказываться что ли? То 7+11 равно 17 без специальной оговорки, теперь вот пенициллин - препарат практически полностью утративший эффективность в следствие длительного и масштабного применения и возникшей в результате резистентности у микроорганизмов - не регистрируют не потому что он бесполезен, а потому что видите ли дешевый.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
909
Re: Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны,...
Отправлено: 05.06.25 - 16:19
#3
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Минздрав и СК Фармация видимо саботируют законы, а под ответственность подвести их, пока никто не хочет!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8004
Re: Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны,...
Отправлено: 05.06.25 - 16:57
#4
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Систему нашего здравоохранения умом человеческим не понять! Звонит мне сегодня участковый врач:"Мы отправляем вас на обследование в Астану, но больничного вам не дадим в другой город, берите отпуск за свой счёт "! Понятно, что ради своего здоровья я всё сделаю, но кто мне объяснит ПОЧЕМУ? Лечебные учреждения находятся в одной системе, оплачиваются из одного фонда, почему нельзя дать больничный?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8004
Re: Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны,...
Отправлено: 05.06.25 - 17:04
#5
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Этапы моего пути; онемела рука, пошел к участковому, та к невропатологу прошел кучу обследований, невропатолог посылает к нейрохирургу, тот посылает на заочную консультацию в Астану диск с моим МРТ, оттуда приходит ответ, что нужна очная консультация с свежими снимками! Всё это длилось больше полугода, снимки устарели! Кто скажет, на кой здесь сидят невропатолог и нейрохирург? Может всю страну тогда в Астану отправить? Причем нейрохирург наш сказал, банальная грыжа лечится малоинвазивно! Почему никто не берёт на себя ответственность, непонятно!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16629
Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны, потому что никто не хочет их регистрировать
Отправлено: 05.06.25 - 17:17
#6
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Цитата:
saba: Всё это длилось больше полугода, снимки устарели!
Мы с ребёнком тоже давно было уже, бегали, бегали тут по врачам, толку не кого.
Плюнули и поехали в Челябинск. За один день решили все вопросы. И забыли как страшный сон.
Как я понял у нас с узкими спецами , кадровые проблемы.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1625
Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны, потому что никто не хочет их регистрировать
Отправлено: 05.06.25 - 17:48
#7
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Цитата:
saba:
Почему никто не берёт на себя ответственность, непонятно!

А должны?
Вся страна увиливает от неё и в большом и в малом и даже в гипотетическом, а врачи вам крайние что ли? Министры и министерства, депутаты и иже с ними не отвечают за результаты своей работы а врач какого-то .... должен?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27907
Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны, потому что никто не хочет их регистрировать
Отправлено: 05.06.25 - 18:04
#8
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Цитата:
Vit:
Как я понял у нас с узкими спецами , кадровые проблемы.

Абайка говорит, что проблем со специалистами нет. :-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16629
Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны, потому что никто не хочет их регистрировать
Отправлено: 05.06.25 - 18:21
#9
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Цитата:
maxsaf: Абайка говорит, что проблем со специалистами нет.
Да Абайкин сам походу втихаря что б не кто из местных нацпатов не узнал, гоняет в Челябинск свою хату проверить и за одно больницу сходить)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7042
Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны, потому что никто не хочет их регистрировать
Отправлено: 05.06.25 - 18:53
#10
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Цитата:
saba:
Систему нашего здравоохранения умом человеческим не понять! Звонит мне сегодня участковый врач:"Мы отправляем вас на обследование в Астану, но больничного вам не дадим в другой город, берите отпуск за свой счёт "! Понятно, что ради своего здоровья я всё сделаю, но кто мне объяснит ПОЧЕМУ? Лечебные учреждения находятся в одной системе, оплачиваются из одного фонда, почему нельзя дать больничный?


У вас хоть звонят, 22 календарный день жду весточки. Отмечал ранее процитирую как обычно самого себя, пожалуйста:

Kairat stayer: Да уж, сегодня самого облапошили и лапшу на уши навешали в поликлинике №4, расположенном в областном центре г.Костанае. Примерно к 16 часам был на приёме у терапевта (каб. 209), в части касающейся повторного приёма всё в порядке. В связи с болями в пояснице, попросил терапевта дать направление невропатологу. Следует отметить, что медицинская сестра вышла в начале приема, врач сказал возможно будет очередь к данному врачу. После короткой дискуссии, врач сказал напишите свой номер сотового телефона, медсестра запишет на приём и перезвонит вам. Рабочий день закончился, никаких вестей не было, как говорится - ни ответа, ни привета.

На следующий день сходил в поликлинику, медсестра пояснила, что очередь большая ждите звонка. Кстати, у вас как с очередью, долго ждёте, чтобы знать такая практика по всему городу или нет?

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7042
Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны, потому что никто не хочет их регистрировать
Отправлено: 05.06.25 - 18:59
#11
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Цитата:
saba:
Этапы моего пути; онемела рука, пошел к участковому, та к невропатологу прошел кучу обследований, невропатолог посылает к нейрохирургу, тот посылает на заочную консультацию в Астану диск с моим МРТ, оттуда приходит ответ, что нужна очная консультация с свежими снимками!


Я уже сам начал двигаться. Заранее предварительно записался на МРТ поясничного отдела позвоночника, завтра иду на обследование, сказали 22 000 стоит и скидка как пенсионеру 5%.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27907
Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны, потому что никто не хочет их регистрировать
Отправлено: 05.06.25 - 19:01
#12
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Цитата:
Vit:
Да Абайкин сам походу втихаря что б не кто из местных нацпатов не узнал, гоняет в Челябинск свою хату проверить и за одно больницу сходить)

Второй номерной тоже походу две недели там пропадал, а не за гаражами шашлычил. И вернулся оттуда резко обрусевшим :lol:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8004
Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны, потому что никто не хочет их регистрировать
Отправлено: 05.06.25 - 20:23
#13
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Цитата:
Kairat stayer:
вас хоть звонят, 22

Я имел неосторожность попросить всю мою историю болезни, чтобы пойти к заведующей! Теперь звонят. Уж больно не хотелось им отдавать столь привлекательные бумаги!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2379
Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны, потому что никто не хочет их регистрировать
Отправлено: 06.06.25 - 10:32
#14
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Цитата:
saba:
Систему нашего здравоохранения умом человеческим не понять

Это потому вам не понять, что вы до сих пор применяете определение "здравоохранение".
Нет у нас такого по определению.
У нас сейчас действует система оказания медицинских услуг.
То бишь, лечить вас никто не обязан.
Ваше здоровье - ваша проблема. Вам могут только оказать медицинскую услугу. Зачастую - платную.
Отсюда и все проблемы.
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