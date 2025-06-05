Отправлено: - 18:53

saba:

Систему нашего здравоохранения умом человеческим не понять! Звонит мне сегодня участковый врач:"Мы отправляем вас на обследование в Астану, но больничного вам не дадим в другой город, берите отпуск за свой счёт "! Понятно, что ради своего здоровья я всё сделаю, но кто мне объяснит ПОЧЕМУ? Лечебные учреждения находятся в одной системе, оплачиваются из одного фонда, почему нельзя дать больничный?

Цитата:У вас хоть звонят, 22 календарный день жду весточки. Отмечал ранее процитирую как обычно самого себя, пожалуйста:Kairat stayer: Да уж, сегодня самого облапошили и лапшу на уши навешали в поликлинике №4, расположенном в областном центре г.Костанае. Примерно к 16 часам был на приёме у терапевта (каб. 209), в части касающейся повторного приёма всё в порядке. В связи с болями в пояснице, попросил терапевта дать направление невропатологу. Следует отметить, что медицинская сестра вышла в начале приема, врач сказал возможно будет очередь к данному врачу. После короткой дискуссии, врач сказал напишите свой номер сотового телефона, медсестра запишет на приём и перезвонит вам. Рабочий день закончился, никаких вестей не было, как говорится - ни ответа, ни привета.На следующий день сходил в поликлинику, медсестра пояснила, что очередь большая ждите звонка. Кстати, у вас как с очередью, долго ждёте, чтобы знать такая практика по всему городу или нет?Подробнее здесь: