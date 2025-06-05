Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны, потому что никто не хочет их регистрировать
Отправлено: 05.06.25 - 12:18
Жизненно необходимые для казахстанских пациентов лекарства остаются незарегистрированными из-за нежелания заниматься этой процедурой, заявил мажилисмен Асхат Аймагамбетов. Народный избранник привёл в пример пероральную форму пенициллина (антибиотик). Читать новость
Ему бы не высказываться что ли? То 7+11 равно 17 без специальной оговорки, теперь вот пенициллин - препарат практически полностью утративший эффективность в следствие длительного и масштабного применения и возникшей в результате резистентности у микроорганизмов - не регистрируют не потому что он бесполезен, а потому что видите ли дешевый.
Систему нашего здравоохранения умом человеческим не понять! Звонит мне сегодня участковый врач:"Мы отправляем вас на обследование в Астану, но больничного вам не дадим в другой город, берите отпуск за свой счёт "! Понятно, что ради своего здоровья я всё сделаю, но кто мне объяснит ПОЧЕМУ? Лечебные учреждения находятся в одной системе, оплачиваются из одного фонда, почему нельзя дать больничный?
Этапы моего пути; онемела рука, пошел к участковому, та к невропатологу прошел кучу обследований, невропатолог посылает к нейрохирургу, тот посылает на заочную консультацию в Астану диск с моим МРТ, оттуда приходит ответ, что нужна очная консультация с свежими снимками! Всё это длилось больше полугода, снимки устарели! Кто скажет, на кой здесь сидят невропатолог и нейрохирург? Может всю страну тогда в Астану отправить? Причем нейрохирург наш сказал, банальная грыжа лечится малоинвазивно! Почему никто не берёт на себя ответственность, непонятно!
saba: Всё это длилось больше полугода, снимки устарели!
Мы с ребёнком тоже давно было уже, бегали, бегали тут по врачам, толку не кого. Плюнули и поехали в Челябинск. За один день решили все вопросы. И забыли как страшный сон. Как я понял у нас с узкими спецами , кадровые проблемы.
saba: Почему никто не берёт на себя ответственность, непонятно!
А должны? Вся страна увиливает от неё и в большом и в малом и даже в гипотетическом, а врачи вам крайние что ли? Министры и министерства, депутаты и иже с ними не отвечают за результаты своей работы а врач какого-то .... должен?
saba: Систему нашего здравоохранения умом человеческим не понять! Звонит мне сегодня участковый врач:"Мы отправляем вас на обследование в Астану, но больничного вам не дадим в другой город, берите отпуск за свой счёт "! Понятно, что ради своего здоровья я всё сделаю, но кто мне объяснит ПОЧЕМУ? Лечебные учреждения находятся в одной системе, оплачиваются из одного фонда, почему нельзя дать больничный?
У вас хоть звонят, 22 календарный день жду весточки. Отмечал ранее процитирую как обычно самого себя, пожалуйста:
Kairat stayer: Да уж, сегодня самого облапошили и лапшу на уши навешали в поликлинике №4, расположенном в областном центре г.Костанае. Примерно к 16 часам был на приёме у терапевта (каб. 209), в части касающейся повторного приёма всё в порядке. В связи с болями в пояснице, попросил терапевта дать направление невропатологу. Следует отметить, что медицинская сестра вышла в начале приема, врач сказал возможно будет очередь к данному врачу. После короткой дискуссии, врач сказал напишите свой номер сотового телефона, медсестра запишет на приём и перезвонит вам. Рабочий день закончился, никаких вестей не было, как говорится - ни ответа, ни привета.
На следующий день сходил в поликлинику, медсестра пояснила, что очередь большая ждите звонка. Кстати, у вас как с очередью, долго ждёте, чтобы знать такая практика по всему городу или нет?
saba: Этапы моего пути; онемела рука, пошел к участковому, та к невропатологу прошел кучу обследований, невропатолог посылает к нейрохирургу, тот посылает на заочную консультацию в Астану диск с моим МРТ, оттуда приходит ответ, что нужна очная консультация с свежими снимками!
Я уже сам начал двигаться. Заранее предварительно записался на МРТ поясничного отдела позвоночника, завтра иду на обследование, сказали 22 000 стоит и скидка как пенсионеру 5%.
saba: Систему нашего здравоохранения умом человеческим не понять
Это потому вам не понять, что вы до сих пор применяете определение "здравоохранение". Нет у нас такого по определению. У нас сейчас действует система оказания медицинских услуг. То бишь, лечить вас никто не обязан. Ваше здоровье - ваша проблема. Вам могут только оказать медицинскую услугу. Зачастую - платную. Отсюда и все проблемы.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать