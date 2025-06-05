Отправлено: - 19:07

maxsaf:



На второй фотке - как будто твоя копия. Элитный тоже такой, упитанный

Цитата:Цитата:В том то и дело, что обычный обыватель как ты, не совсем понимает, что это вообще такое, где при одинаковом теле, руки и ноги вроде такие же как и у него, не понимает никаких различий , это как качество питания, качество и уровень жизни, и потому думает что это просто мы одинаковы..Ну не отличаем же мы после полугода жизни обезьянок?Так и тут, пользуемся как ты примитивными сравнениями, говоря о том что яйца мужика в Костанае, они и в Африке яйца, одинаковы с африканскими..