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≡ Осужденные по делу Шерзата устроили беспорядок в зале суда
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51890
Осужденные по делу Шерзата устроили беспорядок в зале суда
Отправлено: 05.06.25 - 21:53
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После того как судья зачитал приговор и удалился из зала, присутствующие начали шуметь, а осужденные, находившиеся в защитной кабине, - бить кулаками по стеклу. После этого крики усилились. Судя по кадрам, родственники осужденных выкрикивали недовольства в адрес стороны обвинения и семьи Шерзата.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
909
Re: Осужденные по делу Шерзата устроили беспорядок в зале суда
Отправлено: 05.06.25 - 21:53
#1
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В стране, зная, что им ничего не будет за беспредел, совершили особо тяжкие преступления, но реальной кары нет: тут либо пожизненное либо должна быть смертная казнь, которую слишком рано убрали!
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1426
Re: Осужденные по делу Шерзата устроили беспорядок в зале суда
Отправлено: 06.06.25 - 09:47
#2
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Да, на скамье оказалась публика, которая давно там должна была быть и им сочувствующие ничем не лучше.
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