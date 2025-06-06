Отправлено: - 09:45

Недавний сюжет с преднамеренным убийством деревьев напротив фабрики «Большевичка» в Костанае, который достоин самой широкой общественной реакции, навел меня на грустные мысли: увы, сегодня мало вероятности того, что на это злодейство обратят внимание. Но почему? Я позволю себе утверждать, что сам институт репутации во многом связан с феноменом ответственности. И тут требуется объяснение.