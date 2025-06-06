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≡ Арсений ВЕЛИКОРОД: Ответственность и репутация
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51890
Арсений ВЕЛИКОРОД: Ответственность и репутация
Отправлено: 06.06.25 - 09:45
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Недавний сюжет с преднамеренным убийством деревьев напротив фабрики «Большевичка» в Костанае, который достоин самой широкой общественной реакции, навел меня на грустные мысли: увы, сегодня мало вероятности того, что на это злодейство обратят внимание. Но почему? Я позволю себе утверждать, что сам институт репутации во многом связан с феноменом ответственности. И тут требуется объяснение.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1426
Re: Арсений ВЕЛИКОРОД: Ответственность и репутация
Отправлено: 06.06.25 - 09:45
#1
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Намудрил однако...
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