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Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов Казахстана. Их видели и в Костанайской области
Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов Казахстана. Их видели и в Костанайской области
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