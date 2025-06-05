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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 21:04
Цитата:
Ну да - ну да. Я мышек в печках не сжигал и супер адеквата из себя не строю.
А просто как сообщение с новостью и как просто к стати, уже не в состоянии?
Карачун:
Нешто тоже похныкать решили по поводу чего там 300 лет назад было?!
Нешто тоже похныкать решили по поводу чего там 300 лет назад было?!
Ну да - ну да. Я мышек в печках не сжигал и супер адеквата из себя не строю.
А просто как сообщение с новостью и как просто к стати, уже не в состоянии?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 21:23
Цитата:
Та я собственно о поляках и говорю. К вам у меня вопросов нет.
Эл-починно:
А просто как сообщение с новостью и как просто к стати, уже не в состоянии?
А просто как сообщение с новостью и как просто к стати, уже не в состоянии?
Та я собственно о поляках и говорю. К вам у меня вопросов нет.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 21:24
Цитата:
Не то слово
saba:
Хотя судя по злорадному голосу Максафа наверное опять кого-то разбомбили!
Хотя судя по злорадному голосу Максафа наверное опять кого-то разбомбили!
Не то слово
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 21:29
Цитата:
Но его фанаты как-то там умудряются смысл находить. Я думал, может недостаточно прилагаю усилий.
Карачун:
Да
Да
Но его фанаты как-то там умудряются смысл находить. Я думал, может недостаточно прилагаю усилий.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 21:35
Цитата:
Кроме вас, других фанатов этого специфического фекально-генитального творчества я здесь не наблюдаю. Возможно вам известны иные поклонники этого "таланта", возможно я прилагаю недостаточно усилий для обнаружения таковых на форуме.
maxsaf:
Но его фанаты
Но его фанаты
Кроме вас, других фанатов этого специфического фекально-генитального творчества я здесь не наблюдаю. Возможно вам известны иные поклонники этого "таланта", возможно я прилагаю недостаточно усилий для обнаружения таковых на форуме.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2286
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 21:40
Цитата:
Обращаюсь к не определенному обществу имбицилов...
Кто-то там в такой кагорте за грушевый давно перешёл...
Кому-то Бертран Рубинштейн как плохой руководитель, что не выдал каким-то сотрудникам квартиру.
При этом очень хорошо и понятно, раз не выдавали квартиру, то на это были вязкие причины, так как в МПС СССР строили жилые дома, и были и строили свои поликлинники, и на счёт жилья никого не обижали.
Что ранее писали оцифрованные личности про Бертрана в сети интернет, и это не удаляли, то это совести цифранутых и платформы
111:
Но мы русские и с нами Амереканский БОГ! Тем более мы Трампу ноги лижем..
Но мы русские и с нами Амереканский БОГ! Тем более мы Трампу ноги лижем..
Обращаюсь к не определенному обществу имбицилов...
Кто-то там в такой кагорте за грушевый давно перешёл...
Кому-то Бертран Рубинштейн как плохой руководитель, что не выдал каким-то сотрудникам квартиру.
При этом очень хорошо и понятно, раз не выдавали квартиру, то на это были вязкие причины, так как в МПС СССР строили жилые дома, и были и строили свои поликлинники, и на счёт жилья никого не обижали.
Что ранее писали оцифрованные личности про Бертрана в сети интернет, и это не удаляли, то это совести цифранутых и платформы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 21:49
Сейчас в целях развития вопрос. Реклама что вверху страницы форума она как-то персонализирована? А то мне тут средство для "улучшения памяти и активации работы мозга" предлагают. Вот думаю где это я так накосячить смог.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 21:54
Цитата:
Цитата:
Ты лучше расскажи как ты присягнул СССР и продал за тем его, будет на много интересней.,
Нурбанчик:
Цитата:
МПС СССР строили жилые дома, и были и строили
Ты лучше расскажи как ты присягнул СССР и продал за тем его, будет на много интересней.,
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 21:55
Цитата:
Цитата:
Ищешь фекалии?
Так интересно что ли?
Карачун:
Цитата:
возможно я прилагаю недостаточно усилий для обнаружения таковых на форуме.
Ищешь фекалии?
Так интересно что ли?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 21:56
Цитата:
Цитата:
Это хорошо или плохо?
Холокост?
Эл-починно:
Цитата:
Кстати - Польский парламент официально объявил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА, в ознаменование
Это хорошо или плохо?
Холокост?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 21:58
Цитата:
Полагаю, что нет. Просто находит, что то из поисковиков может, обращений к гугл, кукис и прочее. У меня тоже сосудистые вылезают, как реклама, да есть проблемы, но не искал, откуда, не знаю точно, так же как и сайты знакомств. Уже как более 15-ти лет никого не ищу, а вот лезут рекламы!
[Исправлено: Эл-починно, 05.06.2025 - 23:00]
Карачун:
Сейчас в целях развития вопрос. Реклама что вверху страницы форума она как-то персонализирована?
Сейчас в целях развития вопрос. Реклама что вверху страницы форума она как-то персонализирована?
Полагаю, что нет. Просто находит, что то из поисковиков может, обращений к гугл, кукис и прочее. У меня тоже сосудистые вылезают, как реклама, да есть проблемы, но не искал, откуда, не знаю точно, так же как и сайты знакомств. Уже как более 15-ти лет никого не ищу, а вот лезут рекламы!
[Исправлено: Эл-починно, 05.06.2025 - 23:00]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16628
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 22:00
Цитата:
Карачун: Реклама что вверху страницы форума она как-то персонализирована?наверно ) Мне тоже вылазит всякие запчасти, квартиры, автомобили. Как раз то что я часто мониторю, изучаю цены
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 22:02
Хотя сегодня, когда интернетом правит ИИ, никому доверять нельзя!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 22:19
Кстати, Макс, тоже как то давненько, заострял на этом внимание тут. Но прошло мимо. Мне кажется, именно на этом сайте, реклама идёт "навязано". Как ориентированная. И не зависит от поисковиков и кукис.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 23:00
не, ну так-то вроде разворачиваемся в правильном направлении, тьфу-тьфу. вон, концерты Мэнсона и Лимп Бизкит в Алматы будут.
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