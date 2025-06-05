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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4342
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 21:04
#6991
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Цитата:
Карачун:
Нешто тоже похныкать решили по поводу чего там 300 лет назад было?!

Ну да - ну да. Я мышек в печках не сжигал и супер адеквата из себя не строю.
А просто как сообщение с новостью и как просто к стати, уже не в состоянии? 8-)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1624
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 21:23
#6992
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Цитата:
Эл-починно:
А просто как сообщение с новостью и как просто к стати, уже не в состоянии?

Та я собственно о поляках и говорю. К вам у меня вопросов нет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27904
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 21:24
#6993
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Цитата:
saba:
Хотя судя по злорадному голосу Максафа наверное опять кого-то разбомбили!

Не то слово
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27904
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 21:29
#6994
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Цитата:
Карачун:
Да

Но его фанаты как-то там умудряются смысл находить. Я думал, может недостаточно прилагаю усилий.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1624
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 21:35
#6995
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Цитата:
maxsaf:
Но его фанаты

Кроме вас, других фанатов этого специфического фекально-генитального творчества я здесь не наблюдаю. Возможно вам известны иные поклонники этого "таланта", возможно я прилагаю недостаточно усилий для обнаружения таковых на форуме.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2286
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 21:40
#6996
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Цитата:
111:
Но мы русские и с нами Амереканский БОГ! Тем более мы Трампу ноги лижем..


Обращаюсь к не определенному обществу имбицилов...
Кто-то там в такой кагорте за грушевый давно перешёл...
Кому-то Бертран Рубинштейн как плохой руководитель, что не выдал каким-то сотрудникам квартиру.
При этом очень хорошо и понятно, раз не выдавали квартиру, то на это были вязкие причины, так как в МПС СССР строили жилые дома, и были и строили свои поликлинники, и на счёт жилья никого не обижали.
Что ранее писали оцифрованные личности про Бертрана в сети интернет, и это не удаляли, то это совести цифранутых и платформы :-x
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1624
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 21:49
#6997
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Сейчас в целях развития вопрос. Реклама что вверху страницы форума она как-то персонализирована? А то мне тут средство для "улучшения памяти и активации работы мозга" предлагают. Вот думаю где это я так накосячить смог.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45011
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 21:54
#6998
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Цитата:
Нурбанчик:

Цитата:
МПС СССР строили жилые дома, и были и строили

Ты лучше расскажи как ты присягнул СССР и продал за тем его, будет на много интересней.,
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45011
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 21:55
#6999
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Цитата:
Карачун:

Цитата:
возможно я прилагаю недостаточно усилий для обнаружения таковых на форуме.

Ищешь фекалии?
Так интересно что ли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45011
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 21:56
#7000
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Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
Кстати - Польский парламент официально объявил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА, в ознаменование

Это хорошо или плохо?
Холокост?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4342
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 21:58
#7001
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Цитата:
Карачун:
Сейчас в целях развития вопрос. Реклама что вверху страницы форума она как-то персонализирована?

Полагаю, что нет. Просто находит, что то из поисковиков может, обращений к гугл, кукис и прочее. У меня тоже сосудистые вылезают, как реклама, да есть проблемы, но не искал, откуда, не знаю точно, так же как и сайты знакомств. Уже как более 15-ти лет никого не ищу, а вот лезут рекламы! ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 05.06.2025 - 23:00]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16628
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 22:00
#7002
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Цитата:
Карачун: Реклама что вверху страницы форума она как-то персонализирована?
наверно ) Мне тоже вылазит всякие запчасти, квартиры, автомобили. Как раз то что я часто мониторю, изучаю цены :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4342
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 22:02
#7003
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Хотя сегодня, когда интернетом правит ИИ, никому доверять нельзя! 8-) ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4342
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 22:19
#7004
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Кстати, Макс, тоже как то давненько, заострял на этом внимание тут. Но прошло мимо. Мне кажется, именно на этом сайте, реклама идёт "навязано". Как ориентированная. И не зависит от поисковиков и кукис.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1624
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 23:00
#7005
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не, ну так-то вроде разворачиваемся в правильном направлении, тьфу-тьфу. вон, концерты Мэнсона и Лимп Бизкит в Алматы будут.
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