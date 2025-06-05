Отправлено: - 21:04

Карачун:

Нешто тоже похныкать решили по поводу чего там 300 лет назад было?!

Цитата:Ну да - ну да. Я мышек в печках не сжигал и супер адеквата из себя не строю.А просто как сообщение с новостью и как просто к стати, уже не в состоянии?