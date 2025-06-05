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≡ Щенки в мазуте - Полиция Костаная исключила факт жестокого обращения с животными
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51887
Щенки в мазуте - Полиция Костаная исключила факт жестокого обращения с животными
Отправлено: 05.06.25 - 19:48
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"НГ" сообщала, что в Костанае неизвестные якобы облили щенков мазутом и "замуровали" им пасти. Полиция провела проверку. В результате разбирательства правоохранители не усмотрели признаков умышленного жестокого обращения с животными. Уголовного производства по этому факту возбуждено не будет.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45006
Щенки в мазуте - Полиция Костаная исключила факт жестокого обращения с животными
Отправлено: 05.06.25 - 19:48
#1
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У зоозащитников всегда виноваты ЛЮДИ
Ну животных же кто то любит и потом выкидывает
Беспроигрышный вариант..

[Исправлено: 111, 05.06.2025 - 20:49]
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