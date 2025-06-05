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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 00:03
Цитата:
Это только в вашем воображении. Терактом назвали обрушение моста на поезд с гражданскими, Паутина к этому не относится.
saba:
Украина перед переговорами провела операцию"Паутина", которую в Москве почему то объявили терактом
Украина перед переговорами провела операцию"Паутина", которую в Москве почему то объявили терактом
Это только в вашем воображении. Терактом назвали обрушение моста на поезд с гражданскими, Паутина к этому не относится.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 00:04
Цитата:
Ни причем, просто тоже воображение шакалит))
saba:
Вот и хотел узнать, а при чём здесь казахи
Вот и хотел узнать, а при чём здесь казахи
Ни причем, просто тоже воображение шакалит))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7999
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 07:43
Цитата:
Как раз таки наоборот! Обрушение поезда СК РФ сначала обозначил терактом, потом дали заднюю, убрали слова о внешнем воздействии и только сейчас опять сказали теракт! Паутину сразу назвали терактом и МИД РФ и пропагандисты, только Путин в после заявлении сказал о поездах и промолчал о Паутине.
maxsaf:
Терактом назвали
Терактом назвали
Как раз таки наоборот! Обрушение поезда СК РФ сначала обозначил терактом, потом дали заднюю, убрали слова о внешнем воздействии и только сейчас опять сказали теракт! Паутину сразу назвали терактом и МИД РФ и пропагандисты, только Путин в после заявлении сказал о поездах и промолчал о Паутине.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7999
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 07:44
Всё только из россТВ, я же смотрю!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 09:32
Цитата:
И чё по телеку говорят, чё там под Полтавой произошло, теракт или ответка за теракт?
saba:
Всё только из россТВ, я же смотрю!
Всё только из россТВ, я же смотрю!
И чё по телеку говорят, чё там под Полтавой произошло, теракт или ответка за теракт?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 7042
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 11:26
Всем хорошего дня, мира, радости, добра и прекрасного настроения!
Цитата:
Как обычно слежу за развитием событий. В последние недели наблюдается активизация дипломатических усилий по урегулированию конфликта в Украине, в которых активно участвует президент США Дональд Трамп.
Так, вчера 4 июня 2025 года Д.Трамп сообщил о 75-минутном телефонном разговоре с президентом России В.Путиным. С его слов, обсуждались недавние украинские атаки на российские аэродромы, на которые Путин пообещал, как отмечает зарубежный грамотей дать очень решительный ответ, что указывает на возможную эскалацию конфликта. Отмечают, что лидеры также затронули вопросы ядерной безопасности, включая иранскую ядерную программу. Обе стороны выразили обеспокоенность по поводу возможного ядерного распространения и согласились на дальнейшие консультации по этому вопросу .
Цитата:
saba:
В великую роль миротворца Трампа верит пожалуй только наш Кайрат, да и то судя по всему не очень уже. От огорчения что то перестал часто здесь появляться!
В великую роль миротворца Трампа верит пожалуй только наш Кайрат, да и то судя по всему не очень уже. От огорчения что то перестал часто здесь появляться!
Как обычно слежу за развитием событий. В последние недели наблюдается активизация дипломатических усилий по урегулированию конфликта в Украине, в которых активно участвует президент США Дональд Трамп.
Так, вчера 4 июня 2025 года Д.Трамп сообщил о 75-минутном телефонном разговоре с президентом России В.Путиным. С его слов, обсуждались недавние украинские атаки на российские аэродромы, на которые Путин пообещал, как отмечает зарубежный грамотей дать очень решительный ответ, что указывает на возможную эскалацию конфликта. Отмечают, что лидеры также затронули вопросы ядерной безопасности, включая иранскую ядерную программу. Обе стороны выразили обеспокоенность по поводу возможного ядерного распространения и согласились на дальнейшие консультации по этому вопросу .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 15:08
Цитата:
Хех..
Сборник одних и тех же цитат еще с задолго до полномасштабной войны, когда он дал понять, что не будет говорить с Зеленским и тд.., ты бережно носишь с собой в блокнотике?
Что там нового в последний раз?
Абсолютно все то же самое, что он и говорил задолго до..
Вывод, просто он не хочет переговоров.
Это же логика..
maxsaf:
Владимир Путин
Владимир Путин
Хех..
Сборник одних и тех же цитат еще с задолго до полномасштабной войны, когда он дал понять, что не будет говорить с Зеленским и тд.., ты бережно носишь с собой в блокнотике?
Что там нового в последний раз?
Абсолютно все то же самое, что он и говорил задолго до..
Вывод, просто он не хочет переговоров.
Это же логика..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 15:09
Цитата:
Ух какие вы краснодарцы, вам свежие прям могилы подавай!
И этих мало?
Гога:
Посвежее нет ничего !*?!?!
Посвежее нет ничего !*?!?!
Ух какие вы краснодарцы, вам свежие прям могилы подавай!
И этих мало?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 15:11
Цитата:
Они воюют, в первую очередь берут их воевать, потому что они должны доказать, что любят Путина больше чем жизнь.
Так и погиб мой 19ти летний племянник.
saba:
Вот и хотел узнать, а при чём здесь казахи, в смысле русские из Казахстана
Вот и хотел узнать, а при чём здесь казахи, в смысле русские из Казахстана
Они воюют, в первую очередь берут их воевать, потому что они должны доказать, что любят Путина больше чем жизнь.
Так и погиб мой 19ти летний племянник.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 15:14
Цитата:
Да черт с ним, с твоим этническим народом, главное война идет, сколько вашего народа погибнет в террактах, уже никому неинтересно.
maxsaf:
И чё по телеку говорят, чё там под Полтавой произошло, теракт или ответка за теракт?
И чё по телеку говорят, чё там под Полтавой произошло, теракт или ответка за теракт?
Да черт с ним, с твоим этническим народом, главное война идет, сколько вашего народа погибнет в террактах, уже никому неинтересно.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 15:24
Цитата:
---А виноват в этом ты , потому что не вразумил его как надо . Зато теперь везде всуё упоминаешь его . Некрасиво прятаться за него .
111:
Так и погиб мой 19ти летний племянник.
Так и погиб мой 19ти летний племянник.
---А виноват в этом ты , потому что не вразумил его как надо . Зато теперь везде всуё упоминаешь его . Некрасиво прятаться за него .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 15:38
Цитата:
Я же слушал тебя, Макса, Уида, Добринцова и Енга с Таноми, и других, о том, как прекрасна СВО и что всех украинцев можно растерзать нашим сапогом русского мира.
Вас же слушал и значит в этом виноваты именно вы, и тот немец, что нас русских травит друг против друга..
Гога:
потому что не вразумил его как
потому что не вразумил его как
Я же слушал тебя, Макса, Уида, Добринцова и Енга с Таноми, и других, о том, как прекрасна СВО и что всех украинцев можно растерзать нашим сапогом русского мира.
Вас же слушал и значит в этом виноваты именно вы, и тот немец, что нас русских травит друг против друга..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 15:43
Цитата:
----Ты сегодня русский ?
111:
нас русских
нас русских
----Ты сегодня русский ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 19:19
Цитата:
Форумчане, помогите расшифровать послание. Нифига не понятно, что он хотел этим сказать? Это просто бессмысленный набор слов, я правильно понимаю?
111: В том то и дело, что обычный обыватель как ты, не совсем понимает, что это вообще такое, где при одинаковом теле, руки и ноги вроде такие же как и у него, не понимает никаких различий , это как качество питания, качество и уровень жизни, и потому думает что это просто мы одинаковы.. Ну не отличаем же мы после полугода жизни обезьянок? Так и тут, пользуемся как ты примитивными сравнениями, говоря о том что яйца мужика в Костанае, они и в Африке яйца, одинаковы с африканскими..
Форумчане, помогите расшифровать послание. Нифига не понятно, что он хотел этим сказать? Это просто бессмысленный набор слов, я правильно понимаю?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 19:27
Чат ЖПТ, помоги расшифровать послание 111го.
Цитата:
111, ты чё, обиделся? Да пофиг, в принципе. Ты в состоянии нормально выражать свои мысли?
Цитата:
ChatGPT: "Текст действительно бессвязный и эмоциональный - видно, что человек задет за живое вашим сравнением и реагирует довольно болезненно, пытаясь объяснить, почему такие сравнения неуместны, но делает это крайне неубедительно и путано."
111, ты чё, обиделся? Да пофиг, в принципе. Ты в состоянии нормально выражать свои мысли?
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