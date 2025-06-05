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≡ “Нет понятия “добровольно“. В Минобороны объяснили “охоту“ за призывниками
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51885
“Нет понятия “добровольно“. В Минобороны объяснили “охоту“ за призывниками
Отправлено: 05.06.25 - 15:15
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"К сожалению, такие факты имеют место. Это недопустимо, но вместе с тем хочу отметить, что в нашем государстве Президент определил понятие "Закон и порядок", - ответил Султан Камалетдинов.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3765
Re: “Нет понятия “добровольно“. В Минобороны объяснили “охоту“...
Отправлено: 05.06.25 - 15:15
#1
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Закон также должен сажать виновных и командиров в тюрьму за гибель срочников от дедовщины. Часто ли этот закон исполняется?
А по факту, армия должна быть полностью контрактной!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44998
Re: “Нет понятия “добровольно“. В Минобороны объяснили “охоту“...
Отправлено: 05.06.25 - 15:23
#2
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Почему не сделать как в прекрасной России, нашим союзником по ОДКБ, брать в армию только зэков, педофилов, убийц и патриотов?
Как показал опыт, педофилы и убийцы прекрасно воюют со всем НАТА и приходят домой уже Героями, которых уважает весь мир!
Следовало бы подумать!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3765
“Нет понятия “добровольно“. В Минобороны объяснили “охоту“ за призывниками
Отправлено: 05.06.25 - 15:27
#3
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Цитата:
111:
Следовало бы подумать!

15 тысяч человек будут амнистированы в Казахстане к 30-летию конституции. Вот их и надо в армию!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1372
Re: “Нет понятия “добровольно“. В Минобороны объяснили “охоту“...
Отправлено: 05.06.25 - 15:27
#4
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Цитата:
если гражданин считает, что его права ущемлены, у нас правовое государство - он имеет право обратиться в суд.

А толку? Хоть и не в тему армии - людям приходится отстаивать свое право на жилье, ГАРАНТИРОВАННОЕ конституцией РК. Государство идет на поводу у бизнеса НЕ в пользу граждан. О каком "правовом государстве" они говорят?

Люди против переименований улиц и городов - им плевать, у них идеология устарела; люди против повышения пенсионного возраста -им плевать, на нас еще пахать можно; и таких примеров уйма.

А хоть одного генерала сняли за нарушения в воинской структуре? За увечья хотя бы одного солдата (про смерти и суициды я и подавно молчу) хоть одна звездочка упала с погон? Хоть одно звание разжаловано? Им бы лишь бы пацанов в бобиках скрученных доставить, да плюс в карму заработать. Премии получат. Планы по задержаниям выполнят
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44998
“Нет понятия “добровольно“. В Минобороны объяснили “охоту“ за призывниками
Отправлено: 05.06.25 - 15:35
#5
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Цитата:
юля елиссева:
15 тысяч человек будут амнистированы в Казахстане к 30-летию конституции. Вот их и надо в армию!

Надо всех зэков туда и патриотов, кто с флажками носится туда сюда.
Пусть служат они и их дети.
Сидят на халявном довольствии.
Зэкам и патриотам это конечно очень понравится, годами там служить будут..
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
908
Re: “Нет понятия “добровольно“. В Минобороны объяснили “охоту“...
Отправлено: 05.06.25 - 15:47
#6
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На форуме как в басне Крылова"Моська знать сильна коль лает на слона", а слон как шел так и идет! Моська-это саботирующее законы страны население, в том числе и через СМИ, а слон-это гос-во, которое обязано заставить саботирующих исполнять закон, а иначе мосек нужно лишать лаять!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1372
“Нет понятия “добровольно“. В Минобороны объяснили “охоту“ за призывниками
Отправлено: 05.06.25 - 15:59
#7
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Цитата:
абике:

Ну не надо передергивать.
Вы не заметили странную тенденцию - мы постоянно что-то должны. В ответ - ничего. Слышащее государство не слышит нас. Одни только штрафы да налоги с пошлинами, ограничения и запреты. А в ответ - платите/служите/делайте_что_хотите
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