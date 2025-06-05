Re: Назвать “комфортный“ курс рубля к тенге попросили главу...

Отправлено: - 16:10

В стране, где все "по-братски", где откупиться можно практически от всего - ожидать развития и прогресса можно до скончания веков.



Мы бьем в грудь кулаком, что у нас самый дешевый интернет - так и качество тоже "коричневого цвета". Не повод для гордости и не причина подстраиваться под другие страны, где соотношение "цена-качество" на порядок правдивее.



Мы не пускаем на рынок недорогие медикаменты, потому что это не выгодно, и плевать, что они нужны людям.

В РФ делают деньги из всего. Мы - из того, из чего можно поиметь много денег.



И курс тут не преграда...