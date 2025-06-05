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≡ Назвать “комфортный“ курс рубля к тенге попросили главу Нацбанка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51885
Назвать “комфортный“ курс рубля к тенге попросили главу Нацбанка
Отправлено: 05.06.25 - 15:57
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"В экономике считается, что курс - это один из инструментов, влияющих на конкурентоспособность. Нельзя держать свой собственный курс чрезмерно сильным, особенно по отношению к валютам соседей, потому что можно потерять конкурентоспособность", - подчеркнул Сулейменов.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
908
Re: Назвать “комфортный“ курс рубля к тенге попросили главу...
Отправлено: 05.06.25 - 15:57
#1
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Гос-во, которое ничего толком не производит всегда будет зависеть от стран, производящих товар! Отсюда вывод: Плохому танцору всегда, что-то мешает, давит, не дает конкуренция! Зачем головные боли с рублем, если экономика и ресурсы производства разные, а управленцы, не умеют принудить население страны работать на производство товаров! В общем Сизифов труд в праздной стране, продающей своему населению чужой товар и создающей иждивенцев и дармоедов!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1372
Re: Назвать “комфортный“ курс рубля к тенге попросили главу...
Отправлено: 05.06.25 - 16:10
#2
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В стране, где все "по-братски", где откупиться можно практически от всего - ожидать развития и прогресса можно до скончания веков.

Мы бьем в грудь кулаком, что у нас самый дешевый интернет - так и качество тоже "коричневого цвета". Не повод для гордости и не причина подстраиваться под другие страны, где соотношение "цена-качество" на порядок правдивее.

Мы не пускаем на рынок недорогие медикаменты, потому что это не выгодно, и плевать, что они нужны людям.
В РФ делают деньги из всего. Мы - из того, из чего можно поиметь много денег.

И курс тут не преграда...
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