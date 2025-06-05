Отправлено: - 15:27

если гражданин считает, что его права ущемлены, у нас правовое государство - он имеет право обратиться в суд.

Цитата:А толку? Хоть и не в тему армии - людям приходится отстаивать свое право на жилье, ГАРАНТИРОВАННОЕ конституцией РК. Государство идет на поводу у бизнеса НЕ в пользу граждан. О каком "правовом государстве" они говорят?Люди против переименований улиц и городов - им плевать, у них идеология устарела; люди против повышения пенсионного возраста -им плевать, на нас еще пахать можно; и таких примеров уйма.А хоть одного генерала сняли за нарушения в воинской структуре? За увечья хотя бы одного солдата (про смерти и суициды я и подавно молчу) хоть одна звездочка упала с погон? Хоть одно звание разжаловано? Им бы лишь бы пацанов в бобиках скрученных доставить, да плюс в карму заработать. Премии получат. Планы по задержаниям выполнят