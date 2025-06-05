Re: Депутаты партии Respublica предложили снять запрет на...

Отправлено: - 15:45

Лучше дороги сделайте, чтобы хотя бы без тонировки можно было спокойно ездить!



Такие деньги крутятся каждый год, такие объемы выделяются на ремонт дорог, а результата как всегда ноль- на следующий год снова переделывать будут. Наймите хорошую бригаду, закупите качественный асфальт, погуглите в конце концов, как это все делается, и сделайте хотя бы один раз так, чтобы лет на 10 хватило.

Нет, им бы лишь бы найти способ деньги в бюджет затянуть. Ну не там вы их ищете, совсем не там.





Это реально как "проездной". И что тогда получится - если затонированный собьет человека - получит порцию снисхождения (он же заплатил)?

Если нет - то тогда почсните, столько лет рвали "заднюю голову", чтобы запретить тонировку, а как запахло деньгами, так оказывается это и для водителя комфортно? Что за двойной стандарт?