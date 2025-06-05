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≡ Депутаты партии Respublica предложили снять запрет на...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51885
Депутаты партии Respublica предложили снять запрет на...
Отправлено: 05.06.25 - 12:20
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Депутаты партии Respublica предложили снять запрет на тонировку передних боковых стекол автомобилей и сделать эту услугу платной, чтобы пополнить казну и защитить водителей от солнца. Вы поддерживаете эту инициативу?
Результаты опроса

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2377
Re: Депутаты партии Respublica предложили снять запрет на...
Отправлено: 05.06.25 - 12:20
#1
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Нет абсолютно никакой объективности тонирвать передние и лобовые стёкла.
Есть понты.
Есть желание что-то скрывать.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1372
Re: Депутаты партии Respublica предложили снять запрет на...
Отправлено: 05.06.25 - 15:45
#2
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Лучше дороги сделайте, чтобы хотя бы без тонировки можно было спокойно ездить!

Такие деньги крутятся каждый год, такие объемы выделяются на ремонт дорог, а результата как всегда ноль- на следующий год снова переделывать будут. Наймите хорошую бригаду, закупите качественный асфальт, погуглите в конце концов, как это все делается, и сделайте хотя бы один раз так, чтобы лет на 10 хватило.
Нет, им бы лишь бы найти способ деньги в бюджет затянуть. Ну не там вы их ищете, совсем не там.


Это реально как "проездной". И что тогда получится - если затонированный собьет человека - получит порцию снисхождения (он же заплатил)?
Если нет - то тогда почсните, столько лет рвали "заднюю голову", чтобы запретить тонировку, а как запахло деньгами, так оказывается это и для водителя комфортно? Что за двойной стандарт?
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