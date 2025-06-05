Отправлено: - 11:26

saba:

В великую роль миротворца Трампа верит пожалуй только наш Кайрат, да и то судя по всему не очень уже. От огорчения что то перестал часто здесь появляться!

Всем хорошего дня, мира, радости, добра и прекрасного настроения!Цитата:Как обычно слежу за развитием событий. В последние недели наблюдается активизация дипломатических усилий по урегулированию конфликта в Украине, в которых активно участвует президент США Дональд Трамп.Так, вчера 4 июня 2025 года Д.Трамп сообщил о 75-минутном телефонном разговоре с президентом России В.Путиным. С его слов, обсуждались недавние украинские атаки на российские аэродромы, на которые Путин пообещал, как отмечает зарубежный грамотей дать очень решительный ответ, что указывает на возможную эскалацию конфликта. Отмечают, что лидеры также затронули вопросы ядерной безопасности, включая иранскую ядерную программу. Обе стороны выразили обеспокоенность по поводу возможного ядерного распространения и согласились на дальнейшие консультации по этому вопросу