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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27896
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 00:03
#6961
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Цитата:
saba:
Украина перед переговорами провела операцию"Паутина", которую в Москве почему то объявили терактом

Это только в вашем воображении. Терактом назвали обрушение моста на поезд с гражданскими, Паутина к этому не относится.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27896
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 00:04
#6962
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Цитата:
saba:
Вот и хотел узнать, а при чём здесь казахи

Ни причем, просто тоже воображение шакалит))
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7998
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 07:43
#6963
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Цитата:
maxsaf:
Терактом назвали

Как раз таки наоборот! Обрушение поезда СК РФ сначала обозначил терактом, потом дали заднюю, убрали слова о внешнем воздействии и только сейчас опять сказали теракт! Паутину сразу назвали терактом и МИД РФ и пропагандисты, только Путин в после заявлении сказал о поездах и промолчал о Паутине.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7998
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 07:44
#6964
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Всё только из россТВ, я же смотрю!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27896
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 09:32
#6965
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Цитата:
saba:
Всё только из россТВ, я же смотрю!

И чё по телеку говорят, чё там под Полтавой произошло, теракт или ответка за теракт?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7040
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 11:26
#6966
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Всем хорошего дня, мира, радости, добра и прекрасного настроения!

Цитата:
saba:
В великую роль миротворца Трампа верит пожалуй только наш Кайрат, да и то судя по всему не очень уже. От огорчения что то перестал часто здесь появляться!


Как обычно слежу за развитием событий. В последние недели наблюдается активизация дипломатических усилий по урегулированию конфликта в Украине, в которых активно участвует президент США Дональд Трамп.

Так, вчера 4 июня 2025 года Д.Трамп сообщил о 75-минутном телефонном разговоре с президентом России В.Путиным. С его слов, обсуждались недавние украинские атаки на российские аэродромы, на которые Путин пообещал, как отмечает зарубежный грамотей дать очень решительный ответ, что указывает на возможную эскалацию конфликта. Отмечают, что лидеры также затронули вопросы ядерной безопасности, включая иранскую ядерную программу. Обе стороны выразили обеспокоенность по поводу возможного ядерного распространения и согласились на дальнейшие консультации по этому вопросу :lol: :lol: :lol: .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44998
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 15:08
#6967
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Цитата:
maxsaf:
Владимир Путин

Хех..
Сборник одних и тех же цитат еще с задолго до полномасштабной войны, когда он дал понять, что не будет говорить с Зеленским и тд.., ты бережно носишь с собой в блокнотике?
Что там нового в последний раз?
Абсолютно все то же самое, что он и говорил задолго до..
Вывод, просто он не хочет переговоров.
Это же логика..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44998
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 15:09
#6968
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Цитата:
Гога:
Посвежее нет ничего !*?!?!

Ух какие вы краснодарцы, вам свежие прям могилы подавай!
И этих мало?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44998
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 15:11
#6969
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Цитата:
saba:
Вот и хотел узнать, а при чём здесь казахи, в смысле русские из Казахстана

Они воюют, в первую очередь берут их воевать, потому что они должны доказать, что любят Путина больше чем жизнь.
Так и погиб мой 19ти летний племянник.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44998
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 15:14
#6970
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Цитата:
maxsaf:
И чё по телеку говорят, чё там под Полтавой произошло, теракт или ответка за теракт?

Да черт с ним, с твоим этническим народом, главное война идет, сколько вашего народа погибнет в террактах, уже никому неинтересно.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12003
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 15:24
#6971
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Цитата:
111:
Так и погиб мой 19ти летний племянник.

---А виноват в этом ты , потому что не вразумил его как надо . Зато теперь везде всуё упоминаешь его . Некрасиво прятаться за него .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44998
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 15:38
#6972
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Цитата:
Гога:
потому что не вразумил его как

Я же слушал тебя, Макса, Уида, Добринцова и Енга с Таноми, и других, о том, как прекрасна СВО и что всех украинцев можно растерзать нашим сапогом русского мира.
Вас же слушал и значит в этом виноваты именно вы, и тот немец, что нас русских травит друг против друга..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12003
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.06.25 - 15:43
#6973
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Цитата:
111:
нас русских

----Ты сегодня русский ? :lol: :-x :lol:
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