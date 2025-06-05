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Щенков облили мазутом в Костанае. Волонтеры пытаются их спасти
Щенков облили мазутом в Костанае. Волонтеры пытаются их спасти
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