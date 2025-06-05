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≡ Щенков облили мазутом в Костанае. Волонтеры пытаются их спасти
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51885
Щенков облили мазутом в Костанае. Волонтеры пытаются их спасти
Отправлено: 05.06.25 - 15:29
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- Им намеренно "замуровали" рты. От них вероятно хотели избавиться, - сообщила Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Сейчас мы срочно ищем помощь для очистки малышей от мазута. Нужны добровольцы, 20-25 л подсолнечного масла и 5-7 л моющих средств.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44998
Re: Щенков облили мазутом в Костанае. Волонтеры пытаются их...
Отправлено: 05.06.25 - 15:29
#1
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Что то постоянно без доказательсв, кто хотел избавиться, почему намерено и тд..
Как будто это уже доказано.
Ну нет камеры в этой смоле, но есть же камеры до нее и за ней.
Можно было бы увидеть кто это сделал, сегодня слежка за людьми у нас первая в мире..
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