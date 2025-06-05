Re: Щенков облили мазутом в Костанае. Волонтеры пытаются их...

Отправлено: - 15:29

Что то постоянно без доказательсв, кто хотел избавиться, почему намерено и тд..

Как будто это уже доказано.

Ну нет камеры в этой смоле, но есть же камеры до нее и за ней.

Можно было бы увидеть кто это сделал, сегодня слежка за людьми у нас первая в мире..