Отправлено: - 13:00

Карачун:

Ну так лошади они ни разу не тупее человека в этом плане.

Цитата:Как один грамотей говорит нужно смотреть первопричины, в частности исчезновения в степи лошадей Пржевальского:- Что нарушило их среду обитания и естественную экосистему? В первую очередь распашка бескрайних степей.- строительство сёл и деревень, соответственно рост овцеводства, особенно в нашем регионе привёл к вытеснению диких лошадей с их естественных пастбищ.- меньше доступа к водным источникам и деградация пастбищ, охоту на лошадей Пржевальского ради мяса тоже со счётов нельзя сбрасывать.