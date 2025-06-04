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≡ Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51879
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 10:55
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Самолеты приземлились в аэропорту города Аркалыка рано утром 3 июня, и еще 5 часов лошади пробыли в пути до центра реинтродукции копытных в государственном природном резервате "Алтын Дала". Здесь они проведут год в просторных загонах. По пути на военный аэродром жеребец по кличке Whisky выпрыгнул из прицепа зоопарка на скорости 40 км/ч.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7040
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 05.06.25 - 13:00
#15
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Цитата:
Карачун:
Ну так лошади они ни разу не тупее человека в этом плане.


Как один грамотей говорит нужно смотреть первопричины, в частности исчезновения в степи лошадей Пржевальского:
- Что нарушило их среду обитания и естественную экосистему? В первую очередь распашка бескрайних степей.
- строительство сёл и деревень, соответственно рост овцеводства, особенно в нашем регионе привёл к вытеснению диких лошадей с их естественных пастбищ.
- меньше доступа к водным источникам и деградация пастбищ, охоту на лошадей Пржевальского ради мяса тоже со счётов нельзя сбрасывать.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7040
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 05.06.25 - 13:07
#16
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Ещё и волки могут нанести урон лошадям, требуется баланс между охраной хищников и защитой редких видов, таких как лошади Пржевальского.
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1616
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 05.06.25 - 13:11
#17
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Цитата:
Kairat stayer:
В первую очередь распашка бескрайних степей.

Оккей! Но распашка никуда и не делась.
Села и деревни в бОльшей мере тоже на месте. Животноводство может и поуменьшилось это я не в курсе, но теперь с сайгаками конкурировать нужно. С водой в общем лучше не стало...что тогда должно спсобоствовать их процветанию? Один лишь только запрет на охоту?
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1616
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 05.06.25 - 13:17
#18
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Цитата:
Kairat stayer:
Ещё и волки могут нанести урон лошадям, требуется баланс между охраной хищников и защитой редких видов, таких как лошади Пржевальского.

Вот!!! А в Чехии тот виски и не знал какие такие волки бывают. В пору известный мем вставить
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7040
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 05.06.25 - 13:17
#19
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Цитата:
Карачун:
Оккей! Но распашка никуда и не делась.
Села и деревни в бОльшей мере тоже на месте...


Так их размещают на территории резервата "Алтын Дала", они будут под контролем в степи. Типа резервации индейцев - территория, отведённая для проживания сохранившегося коренного населения страны.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7040
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 05.06.25 - 13:22
#20
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Цитата:
Карачун:
Вот!!! А в Чехии тот виски и не знал какие такие волки бывают.


Вы хрен с морковкой не путайте! :lol: :lol: :lol:
Если в Монголии и Китае размножились, значит и у нас размножаться.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7040
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 05.06.25 - 13:26
#21
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Наверняка все лошади и приплод будут чипированы, с целью электронной идентификации, при котором под кожу животного внедряется микрочип с уникальным идентификационным номером. Все перемещения табуна будет под контролем 8-) 8-) 8-) .
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