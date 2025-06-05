Re: Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны,...

Отправлено: - 12:44

Ему бы не высказываться что ли? То 7+11 равно 17 без специальной оговорки, теперь вот пенициллин - препарат практически полностью утративший эффективность в следствие длительного и масштабного применения и возникшей в результате резистентности у микроорганизмов - не регистрируют не потому что он бесполезен, а потому что видите ли дешевый.