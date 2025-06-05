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≡ Депутаты партии Respublica предложили снять запрет на...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51879
Депутаты партии Respublica предложили снять запрет на...
Отправлено: 05.06.25 - 12:20
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Депутаты партии Respublica предложили снять запрет на тонировку передних боковых стекол автомобилей и сделать эту услугу платной, чтобы пополнить казну и защитить водителей от солнца. Вы поддерживаете эту инициативу?
Результаты опроса

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2377
Re: Депутаты партии Respublica предложили снять запрет на...
Отправлено: 05.06.25 - 12:20
#1
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Нет абсолютно никакой объективности тонирвать передние и лобовые стёкла.
Есть понты.
Есть желание что-то скрывать.
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