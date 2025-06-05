Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны, потому что никто не хочет их регистрировать
Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны, потому что никто не хочет их регистрировать
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 25
|Зарегистрированные пользователи: Карачун, Kairat stayer
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать