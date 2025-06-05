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≡ Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны, потому что никто не хочет их регистрировать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51879
Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны, потому что никто не хочет их регистрировать
Отправлено: 05.06.25 - 12:18
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Жизненно необходимые для казахстанских пациентов лекарства остаются незарегистрированными из-за нежелания заниматься этой процедурой, заявил мажилисмен Асхат Аймагамбетов. Народный избранник привёл в пример пероральную форму пенициллина (антибиотик).
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2377
Re: Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны,...
Отправлено: 05.06.25 - 12:18
#1
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Кто бы сомневался.
Бизнес на здоровье людей.
Профайл
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1616
Re: Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны,...
Отправлено: 05.06.25 - 12:44
#2
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Ему бы не высказываться что ли? То 7+11 равно 17 без специальной оговорки, теперь вот пенициллин - препарат практически полностью утративший эффективность в следствие длительного и масштабного применения и возникшей в результате резистентности у микроорганизмов - не регистрируют не потому что он бесполезен, а потому что видите ли дешевый.
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