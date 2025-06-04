НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51879
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 10:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самолеты приземлились в аэропорту города Аркалыка рано утром 3 июня, и еще 5 часов лошади пробыли в пути до центра реинтродукции копытных в государственном природном резервате "Алтын Дала". Здесь они проведут год в просторных загонах. По пути на военный аэродром жеребец по кличке Whisky выпрыгнул из прицепа зоопарка на скорости 40 км/ч.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27896
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 10:55
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Два военных самолета из Чехии и Венгрии, с четырьмя лошадьми на каждом борту

А не слишком ли круто? Или там ещё посылочка от НАТО для Челябинских "укропатриотов" тем же рейсом пришла? :lol:
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1686
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 11:21
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так в Аркалыке,всё таки,есть аэропорт? Не проще купить военный самолёт и перевозить тех 5х пассажиров раз в месяц?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7586
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 12:07
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попутно ждем репортаж и интервью от раньше прибывших лошадок,если конечно их не сьели местные любители ляшки конины
Профайл Посетить вебсайт
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
788
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 12:20
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждем новое меню в ТАНДЫРКЕ)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18206
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 12:38
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Или там ещё посылочка от НАТО для Челябинских "укропатриотов" тем же рейсом пришла?

Всё возможно
Боевые лошади например
Так через границу перебегут и Козельск захватят
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16624
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 13:11
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А один жеребец по кличке Вискарь все таки смог устроить побег и остался в Чехии. Животные чувствуют где хорошо а где их ждёт 40 градусный мороз зимой и бураны)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16624
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 13:12
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
Ждем новое меню в ТАНДЫРКЕ)

Я ещё сайгаков не успел попробовать.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44990
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 13:50
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Здесь они проведут год в просторных загонах, прежде чем будут выпущены в дикую природу.

Через год только пробовать будем?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7996
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 13:55
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
Ждем новое меню в ТАНДЫРКЕ)

Верх остроумия!
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2026
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 22:21
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Через год только пробовать будем?


.....как будешь пробовать не забудь нас всех пригласить....

....можно и у меня замутить места много террасса ....
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2026
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 22:27
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Всё возможно Боевые лошади например Так через границу перебегут и Козельск захватят


.....не добегут до Козельска помрут или по дороге сьедят...
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7040
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 05.06.25 - 11:57
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А один жеребец по кличке Вискарь все таки смог устроить побег и остался в Чехии. Животные чувствуют где хорошо а где их ждёт 40 градусный мороз зимой и бураны)


Лошади Пржевальского дикие лошади, которые изначально ранее обитали в степях, включая территорию современного Казахстана. Возвращение в эту среду, это скорее восстановление естественной экосистемы, чем переселение в новое место.

Отмечают, что проекты по возвращению лошадей Пржевальского в дикую природу успешно реализованы как в Монголии, так и в Китае:

Проект реинтродукции лошадей Пржевальского в Монголии начался в 1992 году с 6 особей, выпущенных в Национальный парк Хустайн-Нуруу. К 2003 году численность популяции достигла 150 особей, а к 2014 году — 297 лошадей, сгруппированных в 29 гаремных групп и несколько холостяковых. В 2013 году родилось 64 жеребёнка, из которых 61% выжило до конца года. К 2016 году численность популяции в Монголии превысила 500 особей.

В Китае реинтродукция лошадей Пржевальского началась в 2001 году в природном заповеднике Каламайли в Джунгарской впадине. За 20 лет было выпущено 110 особей, и к концу 2020 года численность популяции увеличилась до 274 особей.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7040
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 05.06.25 - 12:14
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Монголии и Китае наблюдается стабильный прирост численности популяций, что свидетельствует о высоком уровне успешности реинтродукции и размножения вида. Эти успехи служат положительным примером для Казахстана.

Вместе с тем, скорее всего В Монголии и Китае зимы помягче чем у нас, да и снега наверное поменьше. Лошади используют тебенёвку, это поведенческая адаптация копытных животных, особенно лошадей, к зимним условиям. Снег покрывает степь, и лошади копытами раскапывают снег, чтобы добраться до сухой травы и другой растительности, оставшейся с лета и осени. Помню в детстве, более сорока лет тому назад, наши лошади всю зиму находились в степи и добывали корм с помощью копыт.

Как выше отметил Виталий, скорее всего эти лошади, говоря метафорически, как наши поуехавшие за прекрасной и чудесной жизнью в Европы, Канады и.т.д. уже привыкли к беззаботной жизни. Но ничего, надеюсь, что они адаптацию прекрасно пройдут и выживут в условиях суровых зим степей. Если зима будет особо снежной и холодной, животным, может потребоваться помощь в виде подкормки 8-) 8-) 8-) .
Профайл
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1616
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 05.06.25 - 12:22
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Лошади Пржевальского дикие лошади, которые изначально ранее обитали в степях, включая территорию современного Казахстана. Возвращение в эту среду, это скорее восстановление естественной экосистемы

Да, да, да!!
Для вида хомо сапиенс "естественной экосистемой" является проживание небольшой группой в сельской местности. Че они тогда в города прутся? Мож потому что там легче жить? Ну так лошади они ни разу не тупее человека в этом плане.
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Карачун, Kairat stayer

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS