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Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51879
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 10:55
Самолеты приземлились в аэропорту города Аркалыка рано утром 3 июня, и еще 5 часов лошади пробыли в пути до центра реинтродукции копытных в государственном природном резервате "Алтын Дала". Здесь они проведут год в просторных загонах. По пути на военный аэродром жеребец по кличке Whisky выпрыгнул из прицепа зоопарка на скорости 40 км/ч.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27896
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 10:55
Цитата:
А не слишком ли круто? Или там ещё посылочка от НАТО для Челябинских "укропатриотов" тем же рейсом пришла?
Два военных самолета из Чехии и Венгрии, с четырьмя лошадьми на каждом борту
А не слишком ли круто? Или там ещё посылочка от НАТО для Челябинских "укропатриотов" тем же рейсом пришла?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1686
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 11:21
Так в Аркалыке,всё таки,есть аэропорт? Не проще купить военный самолёт и перевозить тех 5х пассажиров раз в месяц?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7586
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 12:07
Попутно ждем репортаж и интервью от раньше прибывших лошадок,если конечно их не сьели местные любители ляшки конины
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 788
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 12:20
Ждем новое меню в ТАНДЫРКЕ)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18206
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 12:38
Цитата:
Всё возможно
Боевые лошади например
Так через границу перебегут и Козельск захватят
maxsaf:
Или там ещё посылочка от НАТО для Челябинских "укропатриотов" тем же рейсом пришла?
Или там ещё посылочка от НАТО для Челябинских "укропатриотов" тем же рейсом пришла?
Всё возможно
Боевые лошади например
Так через границу перебегут и Козельск захватят
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 13:11
А один жеребец по кличке Вискарь все таки смог устроить побег и остался в Чехии. Животные чувствуют где хорошо а где их ждёт 40 градусный мороз зимой и бураны)
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 13:12
Цитата:
Я ещё сайгаков не успел попробовать.
директор пляжа:
Ждем новое меню в ТАНДЫРКЕ)
Ждем новое меню в ТАНДЫРКЕ)
Я ещё сайгаков не успел попробовать.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44990
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 13:50
Цитата:
Через год только пробовать будем?
Здесь они проведут год в просторных загонах, прежде чем будут выпущены в дикую природу.
Через год только пробовать будем?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7996
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 13:55
Цитата:
Верх остроумия!
директор пляжа:
Ждем новое меню в ТАНДЫРКЕ)
Ждем новое меню в ТАНДЫРКЕ)
Верх остроумия!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2026
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 22:21
Цитата:
.....как будешь пробовать не забудь нас всех пригласить....
....можно и у меня замутить места много террасса ....
111:
Через год только пробовать будем?
Через год только пробовать будем?
.....как будешь пробовать не забудь нас всех пригласить....
....можно и у меня замутить места много террасса ....
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2026
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 22:27
Цитата:
.....не добегут до Козельска помрут или по дороге сьедят...
abaika95:
Всё возможно Боевые лошади например Так через границу перебегут и Козельск захватят
Всё возможно Боевые лошади например Так через границу перебегут и Козельск захватят
.....не добегут до Козельска помрут или по дороге сьедят...
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 05.06.25 - 11:57
Цитата:
Лошади Пржевальского дикие лошади, которые изначально ранее обитали в степях, включая территорию современного Казахстана. Возвращение в эту среду, это скорее восстановление естественной экосистемы, чем переселение в новое место.
Отмечают, что проекты по возвращению лошадей Пржевальского в дикую природу успешно реализованы как в Монголии, так и в Китае:
Проект реинтродукции лошадей Пржевальского в Монголии начался в 1992 году с 6 особей, выпущенных в Национальный парк Хустайн-Нуруу. К 2003 году численность популяции достигла 150 особей, а к 2014 году — 297 лошадей, сгруппированных в 29 гаремных групп и несколько холостяковых. В 2013 году родилось 64 жеребёнка, из которых 61% выжило до конца года. К 2016 году численность популяции в Монголии превысила 500 особей.
В Китае реинтродукция лошадей Пржевальского началась в 2001 году в природном заповеднике Каламайли в Джунгарской впадине. За 20 лет было выпущено 110 особей, и к концу 2020 года численность популяции увеличилась до 274 особей.
Vit:
А один жеребец по кличке Вискарь все таки смог устроить побег и остался в Чехии. Животные чувствуют где хорошо а где их ждёт 40 градусный мороз зимой и бураны)
А один жеребец по кличке Вискарь все таки смог устроить побег и остался в Чехии. Животные чувствуют где хорошо а где их ждёт 40 градусный мороз зимой и бураны)
Лошади Пржевальского дикие лошади, которые изначально ранее обитали в степях, включая территорию современного Казахстана. Возвращение в эту среду, это скорее восстановление естественной экосистемы, чем переселение в новое место.
Отмечают, что проекты по возвращению лошадей Пржевальского в дикую природу успешно реализованы как в Монголии, так и в Китае:
Проект реинтродукции лошадей Пржевальского в Монголии начался в 1992 году с 6 особей, выпущенных в Национальный парк Хустайн-Нуруу. К 2003 году численность популяции достигла 150 особей, а к 2014 году — 297 лошадей, сгруппированных в 29 гаремных групп и несколько холостяковых. В 2013 году родилось 64 жеребёнка, из которых 61% выжило до конца года. К 2016 году численность популяции в Монголии превысила 500 особей.
В Китае реинтродукция лошадей Пржевальского началась в 2001 году в природном заповеднике Каламайли в Джунгарской впадине. За 20 лет было выпущено 110 особей, и к концу 2020 года численность популяции увеличилась до 274 особей.
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 05.06.25 - 12:14
В Монголии и Китае наблюдается стабильный прирост численности популяций, что свидетельствует о высоком уровне успешности реинтродукции и размножения вида. Эти успехи служат положительным примером для Казахстана.
Вместе с тем, скорее всего В Монголии и Китае зимы помягче чем у нас, да и снега наверное поменьше. Лошади используют тебенёвку, это поведенческая адаптация копытных животных, особенно лошадей, к зимним условиям. Снег покрывает степь, и лошади копытами раскапывают снег, чтобы добраться до сухой травы и другой растительности, оставшейся с лета и осени. Помню в детстве, более сорока лет тому назад, наши лошади всю зиму находились в степи и добывали корм с помощью копыт.
Как выше отметил Виталий, скорее всего эти лошади, говоря метафорически, как наши поуехавшие за прекрасной и чудесной жизнью в Европы, Канады и.т.д. уже привыкли к беззаботной жизни. Но ничего, надеюсь, что они адаптацию прекрасно пройдут и выживут в условиях суровых зим степей. Если зима будет особо снежной и холодной, животным, может потребоваться помощь в виде подкормки .
Вместе с тем, скорее всего В Монголии и Китае зимы помягче чем у нас, да и снега наверное поменьше. Лошади используют тебенёвку, это поведенческая адаптация копытных животных, особенно лошадей, к зимним условиям. Снег покрывает степь, и лошади копытами раскапывают снег, чтобы добраться до сухой травы и другой растительности, оставшейся с лета и осени. Помню в детстве, более сорока лет тому назад, наши лошади всю зиму находились в степи и добывали корм с помощью копыт.
Как выше отметил Виталий, скорее всего эти лошади, говоря метафорически, как наши поуехавшие за прекрасной и чудесной жизнью в Европы, Канады и.т.д. уже привыкли к беззаботной жизни. Но ничего, надеюсь, что они адаптацию прекрасно пройдут и выживут в условиях суровых зим степей. Если зима будет особо снежной и холодной, животным, может потребоваться помощь в виде подкормки .
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1616
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 05.06.25 - 12:22
Цитата:
Да, да, да!!
Для вида хомо сапиенс "естественной экосистемой" является проживание небольшой группой в сельской местности. Че они тогда в города прутся? Мож потому что там легче жить? Ну так лошади они ни разу не тупее человека в этом плане.
Kairat stayer:
Лошади Пржевальского дикие лошади, которые изначально ранее обитали в степях, включая территорию современного Казахстана. Возвращение в эту среду, это скорее восстановление естественной экосистемы
Лошади Пржевальского дикие лошади, которые изначально ранее обитали в степях, включая территорию современного Казахстана. Возвращение в эту среду, это скорее восстановление естественной экосистемы
Да, да, да!!
Для вида хомо сапиенс "естественной экосистемой" является проживание небольшой группой в сельской местности. Че они тогда в города прутся? Мож потому что там легче жить? Ну так лошади они ни разу не тупее человека в этом плане.
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