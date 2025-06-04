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Vit:

А один жеребец по кличке Вискарь все таки смог устроить побег и остался в Чехии. Животные чувствуют где хорошо а где их ждёт 40 градусный мороз зимой и бураны)

Цитата:Лошади Пржевальского дикие лошади, которые изначально ранее обитали в степях, включая территорию современного Казахстана. Возвращение в эту среду, это скорее восстановление естественной экосистемы, чем переселение в новое место.Отмечают, что проекты по возвращению лошадей Пржевальского в дикую природу успешно реализованы как в Монголии, так и в Китае:Проект реинтродукции лошадей Пржевальского в Монголии начался в 1992 году с 6 особей, выпущенных в Национальный парк Хустайн-Нуруу. К 2003 году численность популяции достигла 150 особей, а к 2014 году — 297 лошадей, сгруппированных в 29 гаремных групп и несколько холостяковых. В 2013 году родилось 64 жеребёнка, из которых 61% выжило до конца года. К 2016 году численность популяции в Монголии превысила 500 особей.В Китае реинтродукция лошадей Пржевальского началась в 2001 году в природном заповеднике Каламайли в Джунгарской впадине. За 20 лет было выпущено 110 особей, и к концу 2020 года численность популяции увеличилась до 274 особей.