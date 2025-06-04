Отправлено: - 22:25

NG.kz:

С такой инициативой выступило Министерство внутренних дел. Соответствующие поправки в приказ главы МВД вынесены на публичное обсуждение.

[Исправлено: Эл-починно, 04.06.2025 - 23:38]

Цитата:Они там все что ли, "поехали"? Это МВД, а предлагают идти в разрез с законом. Эта инициатива, как минимум,Блин, каждый день, что ни новость, день открытых дверей. в известном учреждении.ПС- меня как то пугает будущее Казахстана, с такими власть имущими.Более безграмотное отношения к закону, даже представить трудно.