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≡ "Отдать долг обществу" - В Казахстане для осужденных, наказанных общественными работами, могут ввести новую форму
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51877
"Отдать долг обществу" - В Казахстане для осужденных, наказанных общественными работами, могут ввести новую форму
Отправлено: 04.06.25 - 20:31
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С такой инициативой выступило Министерство внутренних дел. Соответствующие поправки в приказ главы МВД вынесены на публичное обсуждение. Согласно документу, предполагается, что ношение специального жилета станет обязательным.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
902
Re: "Отдать долг обществу" - В Казахстане для...
Отправлено: 04.06.25 - 20:31
#1
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Наконец-то услышали, что принудительный труд будет лучшим наказанием, кто живет за деньги родителей, семьи! А потом еще через год внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях такой вид наказания вместо штрафа и общественных работ, как телесное наказание для тех, кто совершает повторно административные правонарушения, в течение года с момента совершения первого правонарушения! Многие поймут, что нарушать Закон будет физически невыгодно и больно, то есть дойдет до сознание быстрее!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2026
Re: "Отдать долг обществу" - В Казахстане для...
Отправлено: 04.06.25 - 22:04
#2
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...... наказание за нарушение закона правопорядка перечисленных в статье да приветствую но ношение жилетки с надписью это не демократично,общественным работам должна быть альтернатива допустим денежный штраф....
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4334
"Отдать долг обществу" - В Казахстане для осужденных, наказанных общественными работами, могут ввести новую форму
Отправлено: 04.06.25 - 22:25
#3
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Цитата:
NG.kz:
С такой инициативой выступило Министерство внутренних дел. Соответствующие поправки в приказ главы МВД вынесены на публичное обсуждение.

Они там все что ли, "поехали"? Это МВД, а предлагают идти в разрез с законом. Эта инициатива, как минимум, нарушение закона, о защите чести и достоинств граждан.
Блин, каждый день, что ни новость, день открытых дверей. в известном учреждении. :lol:
ПС- меня как то пугает будущее Казахстана, с такими власть имущими.
Более безграмотное отношения к закону, даже представить трудно.

[Исправлено: Эл-починно, 04.06.2025 - 23:38]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7996
"Отдать долг обществу" - В Казахстане для осужденных, наказанных общественными работами, могут ввести новую форму
Отправлено: 04.06.25 - 22:34
#4
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Цитата:
Эл-починно:
поехали"? Это

Никуда они не ездили! Всю жизнь там и были!
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EvilWizard
* EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
178
Re: "Отдать долг обществу" - В Казахстане для...
Отправлено: 04.06.25 - 22:34
#5
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Предлагаемые поправки о введении обязанности для осужденных к общественным работам носить специальные жилеты с надписью "Отдать долг обществу" является дискриминационной унижающей достоинство человека мерой, не является необходимой. Это мера не "направлена на повышение дисциплины среди лиц, совершивших уголовные правонарушения". Ношение какой-либо одежды с дискриминационными надписями никак не может способствовать повышению дисциплины, эти вещи вообще не находятся в какой-либо прямой или косвенной причинно-следственной связи.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7996
"Отдать долг обществу" - В Казахстане для осужденных, наказанных общественными работами, могут ввести новую форму
Отправлено: 04.06.25 - 22:43
#6
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Цитата:
EvilWizard:
одежды

Сразу вспоминаются жёлтый шестиконечные звёзды на евреях в гитлеровской Германии! Конечно тут не по национальному признаку, но ассоциации у меня именно такие!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27895
Re: "Отдать долг обществу" - В Казахстане для...
Отправлено: 05.06.25 - 00:08
#7
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Цитата:
Изображение сгенерировано при помощи нейросети 

Ох....енно. Качество шагнуло вперёд настолько, что придраться не к чему. За какие-то пару лет, от шестипалых рук пришли к такому качеству. Шикарно. Браво.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16624
Re: "Отдать долг обществу" - В Казахстане для...
Отправлено: 05.06.25 - 01:00
#8
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Цитата:
maxsaf:
Шикарно. Браво

В тик токе щас такие ролики от ИИ выкладывают. Огонь. Походу если так и дальше пойдёт скоро перестанем отличать реальность от нейросети. Наверно и фильмы начнут снимать без живых актёров.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2026
Re: "Отдать долг обществу" - В Казахстане для...
Отправлено: 05.06.25 - 01:50
#9
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......вообще мы весело живём скучать нам не дают хотите как в европе пожалуйста,платные дороги...правда раздолбаные,камеры нет проблем,штрафы,жилетки с надписями и прочие обдираловки всегда к вашим услугам...
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
292
Re: "Отдать долг обществу" - В Казахстане для...
Отправлено: 05.06.25 - 08:02
#10
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А почему не полосатую робу? Да без надписи?
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