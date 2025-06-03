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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7994
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.06.25 - 19:57
#6946
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Цитата:
abaika95:
в канаде буду издалека смотреть и радоваться)))

Не, Канаде тоже может достаться, опять же ветра радиоактивные! Вот когда Максаф на Луну переберется ( собирался), тогда отмашку даст на третью мировую! А пока низзя! Интересно,как с Луны будет на форум писать? Ах да! Форума же не будет, будет лишь торжествующий, дальновидный Максаф на Луне, в скафандре правда, зато живой!!!
P.S
Интересно на Луне ценники есть? И на каком языке?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27895
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.06.25 - 20:13
#6947
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Цитата:
saba:
дальновидный Максаф на Луне

Луна щас не в тренде, на Марс собираюсь :lol:

Цитата:
saba:
Интересно на Луне ценники есть? И на каком языке?

Вариантов три: либо на английском, либо на русском, либо на китайском. С первыми двумя проблем нет, а вот китайский реально пугает. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27895
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.06.25 - 20:20
#6948
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Цитата:
abaika95:
аэродромов в россии еще полно

А чё тогда ты паникуешь)) расслабься, Россия тебя защитит ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18206
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.06.25 - 12:36
#6949
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Цитата:
maxsaf:
расслабься, Россия тебя защитит

Россия себя защитить то не может))
Кто бы ей помог с защитой?)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7994
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.06.25 - 14:02
#6950
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Цитата:
maxsaf:
вот китайский реально пугает.

Индийцы тоже туда собирались, как с хинди?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44990
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.06.25 - 14:39
#6951
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Краснодар.
Прикольно, там множество так называемых «казахов», то есть наших русских с Казахстана, которые решили умереть за Родину, за Путина.
И их кладбища растут как на дрожжах.
Вот это я понимаю патриоты, которые решили убить таких же как они, русскоязычных с Украины, славян.
Но зато надеюсь их жены стали богатыми и им не придется воевать и погибать..
Ведь Краснодар заселяется усиленно южными народностями и выйдя замуж за кого то из них, непонятно, пойдет ли он защищать наш русский мир.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44990
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.06.25 - 14:57
#6952
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О, в России активно продается запах 70ти летнего дедушки, его пота, мочи и фекалий по видимому..
Кому надо?

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27895
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.06.25 - 18:22
#6953
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Цитата:
saba:
Индийцы тоже туда собирались, как с хинди?

У них щас тёрки с соседями, им некогда :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7994
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.06.25 - 19:45
#6954
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Цитата:
maxsaf:
У них щас тёрки с соседями

Так и русский тогда незачем получается! Вот незадача, только английский, и то не факт, вдруг с Панамой за канал зарубятся или с Данией за Гренландию, про Канаду молчу конечно, там граждане всегда сами сдаются!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27895
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.06.25 - 20:03
#6955
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Цитата:
saba:
Так и русский тогда незачем получается!

Как это незачем? )) договариваться :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27895
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.06.25 - 21:15
#6956
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Упс, у некоторых уже договориться не получится.
Цитата:
Киевская верхушка перешла к организации террористических актов и в то же время просит приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток. Просит о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор — с террористами?

Владимир Путин

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7994
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.06.25 - 21:27
#6957
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Цитата:
maxsaf:
договариваться

Так русским тоже не до Луны получается, у них тоже тёрки с соседями, кто там с кем договариваться будет?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7994
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.06.25 - 21:43
#6958
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Цитата:
maxsaf:
договориться

Так никто и не собирался договариваться! Всё это большая мыльная опера с целью сохранить лицо дедушке Трампу! Россия перед переговорами каждый день била рекорды по обстрелам украинских городов дронами и баллистическими ракетами, Украина перед переговорами провела операцию"Паутина", которую в Москве почему то объявили терактом, плюс тоже дроны по российским городам запускала.
Переговоры только для того , чтобы замылить глаза стареющему дяде из Вашингтона, чтобы наследства не лишил, перед ним пожали руки и потом дальше колотушек друг другу наставлять!
В великую роль миротворца Трампа верит пожалуй только наш Кайрат, да и то судя по всему не очень уже. От огорчения что то перестал часто здесь появляться!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.06.25 - 21:51
#6959
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Цитата:
111:





----Фото январь 2024 года . Посвежее нет ничего !*?!?!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7994
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.06.25 - 22:39
#6960
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Цитата:
Гога:
Фото

Цитата:
111:
кладбища

Вот и хотел узнать, а при чём здесь казахи, в смысле русские из Казахстана? На фото вижу флаги России,ВДВ, черные наверное Вагнер. Ничего не понял.
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