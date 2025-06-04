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В Казахстане в розничную продажу поступит мясо сайгаков. Об этом сообщил министр экологии Ерлан Нысанбаев
В Казахстане в розничную продажу поступит мясо сайгаков. Об этом сообщил министр экологии Ерлан Нысанбаев
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