"Отдать долг обществу" - В Казахстане для осужденных, наказанных общественными работами, могут ввести новую форму
Отправлено: 04.06.25 - 20:31
С такой инициативой выступило Министерство внутренних дел. Соответствующие поправки в приказ главы МВД вынесены на публичное обсуждение. Согласно документу, предполагается, что ношение специального жилета станет обязательным. Читать новость
Наконец-то услышали, что принудительный труд будет лучшим наказанием, кто живет за деньги родителей, семьи! А потом еще через год внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях такой вид наказания вместо штрафа и общественных работ, как телесное наказание для тех, кто совершает повторно административные правонарушения, в течение года с момента совершения первого правонарушения! Многие поймут, что нарушать Закон будет физически невыгодно и больно, то есть дойдет до сознание быстрее!
...... наказание за нарушение закона правопорядка перечисленных в статье да приветствую но ношение жилетки с надписью это не демократично,общественным работам должна быть альтернатива допустим денежный штраф....
NG.kz: С такой инициативой выступило Министерство внутренних дел. Соответствующие поправки в приказ главы МВД вынесены на публичное обсуждение.
Они там все что ли, "поехали"? Это МВД, а предлагают идти в разрез с законом. Эта инициатива, как минимум, нарушение закона, о защите чести и достоинств граждан. Блин, каждый день, что ни новость, день открытых дверей. в известном учреждении. ПС- меня как то пугает будущее Казахстана, с такими власть имущими. Более безграмотное отношения к закону, даже представить трудно.
Предлагаемые поправки о введении обязанности для осужденных к общественным работам носить специальные жилеты с надписью "Отдать долг обществу" является дискриминационной унижающей достоинство человека мерой, не является необходимой. Это мера не "направлена на повышение дисциплины среди лиц, совершивших уголовные правонарушения". Ношение какой-либо одежды с дискриминационными надписями никак не может способствовать повышению дисциплины, эти вещи вообще не находятся в какой-либо прямой или косвенной причинно-следственной связи.
......вообще мы весело живём скучать нам не дают хотите как в европе пожалуйста,платные дороги...правда раздолбаные,камеры нет проблем,штрафы,жилетки с надписями и прочие обдираловки всегда к вашим услугам...
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