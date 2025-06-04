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Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51877
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 10:55
Самолеты приземлились в аэропорту города Аркалыка рано утром 3 июня, и еще 5 часов лошади пробыли в пути до центра реинтродукции копытных в государственном природном резервате "Алтын Дала". Здесь они проведут год в просторных загонах. По пути на военный аэродром жеребец по кличке Whisky выпрыгнул из прицепа зоопарка на скорости 40 км/ч.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27895
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 10:55
Цитата:
А не слишком ли круто? Или там ещё посылочка от НАТО для Челябинских "укропатриотов" тем же рейсом пришла?
Два военных самолета из Чехии и Венгрии, с четырьмя лошадьми на каждом борту
А не слишком ли круто? Или там ещё посылочка от НАТО для Челябинских "укропатриотов" тем же рейсом пришла?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1685
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 11:21
Так в Аркалыке,всё таки,есть аэропорт? Не проще купить военный самолёт и перевозить тех 5х пассажиров раз в месяц?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7586
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 12:07
Попутно ждем репортаж и интервью от раньше прибывших лошадок,если конечно их не сьели местные любители ляшки конины
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 788
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 12:20
Ждем новое меню в ТАНДЫРКЕ)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18206
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 12:38
Цитата:
Всё возможно
Боевые лошади например
Так через границу перебегут и Козельск захватят
maxsaf:
Или там ещё посылочка от НАТО для Челябинских "укропатриотов" тем же рейсом пришла?
Или там ещё посылочка от НАТО для Челябинских "укропатриотов" тем же рейсом пришла?
Всё возможно
Боевые лошади например
Так через границу перебегут и Козельск захватят
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 13:11
А один жеребец по кличке Вискарь все таки смог устроить побег и остался в Чехии. Животные чувствуют где хорошо а где их ждёт 40 градусный мороз зимой и бураны)
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 13:12
Цитата:
Я ещё сайгаков не успел попробовать.
директор пляжа:
Ждем новое меню в ТАНДЫРКЕ)
Ждем новое меню в ТАНДЫРКЕ)
Я ещё сайгаков не успел попробовать.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44990
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 13:50
Цитата:
Через год только пробовать будем?
Здесь они проведут год в просторных загонах, прежде чем будут выпущены в дикую природу.
Через год только пробовать будем?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7994
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 13:55
Цитата:
Верх остроумия!
директор пляжа:
Ждем новое меню в ТАНДЫРКЕ)
Ждем новое меню в ТАНДЫРКЕ)
Верх остроумия!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2026
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 22:21
Цитата:
.....как будешь пробовать не забудь нас всех пригласить....
....можно и у меня замутить места много террасса ....
111:
Через год только пробовать будем?
Через год только пробовать будем?
.....как будешь пробовать не забудь нас всех пригласить....
....можно и у меня замутить места много террасса ....
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2026
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 22:27
Цитата:
.....не добегут до Козельска помрут или по дороге сьедят...
abaika95:
Всё возможно Боевые лошади например Так через границу перебегут и Козельск захватят
Всё возможно Боевые лошади например Так через границу перебегут и Козельск захватят
.....не добегут до Козельска помрут или по дороге сьедят...
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