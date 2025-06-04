Re: "Отдать долг обществу" - В Казахстане для...

Отправлено: - 20:31

Наконец-то услышали, что принудительный труд будет лучшим наказанием, кто живет за деньги родителей, семьи! А потом еще через год внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях такой вид наказания вместо штрафа и общественных работ, как телесное наказание для тех, кто совершает повторно административные правонарушения, в течение года с момента совершения первого правонарушения! Многие поймут, что нарушать Закон будет физически невыгодно и больно, то есть дойдет до сознание быстрее!