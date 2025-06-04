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≡ Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51877
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 10:55
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Самолеты приземлились в аэропорту города Аркалыка рано утром 3 июня, и еще 5 часов лошади пробыли в пути до центра реинтродукции копытных в государственном природном резервате "Алтын Дала". Здесь они проведут год в просторных загонах. По пути на военный аэродром жеребец по кличке Whisky выпрыгнул из прицепа зоопарка на скорости 40 км/ч.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27892
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 10:55
#1
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Цитата:
Два военных самолета из Чехии и Венгрии, с четырьмя лошадьми на каждом борту

А не слишком ли круто? Или там ещё посылочка от НАТО для Челябинских "укропатриотов" тем же рейсом пришла? :lol:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1685
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 11:21
#2
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Так в Аркалыке,всё таки,есть аэропорт? Не проще купить военный самолёт и перевозить тех 5х пассажиров раз в месяц?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7586
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 12:07
#3
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Попутно ждем репортаж и интервью от раньше прибывших лошадок,если конечно их не сьели местные любители ляшки конины
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
788
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 12:20
#4
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Ждем новое меню в ТАНДЫРКЕ)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18206
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 12:38
#5
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Цитата:
maxsaf:
Или там ещё посылочка от НАТО для Челябинских "укропатриотов" тем же рейсом пришла?

Всё возможно
Боевые лошади например
Так через границу перебегут и Козельск захватят
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16623
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 13:11
#6
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А один жеребец по кличке Вискарь все таки смог устроить побег и остался в Чехии. Животные чувствуют где хорошо а где их ждёт 40 градусный мороз зимой и бураны)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16623
Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 13:12
#7
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Цитата:
директор пляжа:
Ждем новое меню в ТАНДЫРКЕ)

Я ещё сайгаков не успел попробовать.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44990
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 13:50
#8
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Цитата:
Здесь они проведут год в просторных загонах, прежде чем будут выпущены в дикую природу.

Через год только пробовать будем?
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7992
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 13:55
#9
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Цитата:
директор пляжа:
Ждем новое меню в ТАНДЫРКЕ)

Верх остроумия!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2024
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 22:21
#10
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Цитата:
111:
Через год только пробовать будем?


.....как будешь пробовать не забудь нас всех пригласить....

....можно и у меня замутить места много террасса ....
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2024
Re: Новая группа лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Отправлено: 04.06.25 - 22:27
#11
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Цитата:
abaika95:
Всё возможно Боевые лошади например Так через границу перебегут и Козельск захватят


.....не добегут до Козельска помрут или по дороге сьедят...
Профайл
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