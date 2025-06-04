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≡ “Верю, что наши парни выйдут и умрут за страну“: в сборной Казахстана по футболу объяснили выбор игроков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51877
“Верю, что наши парни выйдут и умрут за страну“: в сборной Казахстана по футболу объяснили выбор игроков
Отправлено: 04.06.25 - 14:12
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"Представляете, если бы я молодых поставил бы под Уэльс и там просто танком прошли бы, 7:0 матч бы закончился, психологический удар по молодежи. Страна бы получила спортивную пощечину", - ответил Али Алиев.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44990
Re: “Верю, что наши парни выйдут и умрут за страну“: в сборной...
Отправлено: 04.06.25 - 14:12
#1
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Цитата:
когда он вышел за страну свою в товарищеском матче, не пожалел ни себя, ни ноги, и этим

А нельзя ли ничего себе не ломать во имя миллионов Ойро, то есть за страну, а просто хотя бы один раз в жизни выиграть первое место?
К чему этот пафос, тот сломал, этот заболел и тд?
Они туда играть и выигрывать идут или так просто, «ради страны» себе что то ломать?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1364
Re: “Верю, что наши парни выйдут и умрут за страну“: в сборной...
Отправлено: 04.06.25 - 15:31
#2
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Цитата:
Верю, что наши парни выйдут и умрут за страну



Играть они должны, а не умирать.
Тренеры наши как раз умирать и учат.

Миллионы крутятся вокруг футбола, а результата нет . их бы финансировали по их результатам.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
740
Re: “Верю, что наши парни выйдут и умрут за страну“: в сборной...
Отправлено: 04.06.25 - 20:52
#3
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vofkast согласен полностью. А ежели не получается, то можно и эфиопок закупить, как это недавно было на соседней ветке.А вообще по моему субьективному мнению надо заниматься больше массовым спортом, дворовым даже. Как это было при СССР.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
902
Re: “Верю, что наши парни выйдут и умрут за страну“: в сборной...
Отправлено: 04.06.25 - 20:54
#4
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Если лица, пинающие мяч и получающие из бюджета огромные деньги, за то, что проигрывают, то возможно слова тренера значат, что они все скоро все полягут! А если не выиграют, то зачем им умирать! Они умирать не хотят и поэтому будет результат нулевой!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2024
Re: “Верю, что наши парни выйдут и умрут за страну“: в сборной...
Отправлено: 04.06.25 - 22:12
#5
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.......всё правильно выиграли ГЕРОИ, проиграли враги народа....на общественные работы всех...чтоб знали как проигрывать...
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