Отправлено: - 14:12

когда он вышел за страну свою в товарищеском матче, не пожалел ни себя, ни ноги, и этим

Цитата:А нельзя ли ничего себе не ломать во имя миллионов Ойро, то есть за страну, а просто хотя бы один раз в жизни выиграть первое место?К чему этот пафос, тот сломал, этот заболел и тд?Они туда играть и выигрывать идут или так просто, «ради страны» себе что то ломать?