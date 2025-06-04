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“Верю, что наши парни выйдут и умрут за страну“: в сборной Казахстана по футболу объяснили выбор игроков
“Верю, что наши парни выйдут и умрут за страну“: в сборной Казахстана по футболу объяснили выбор игроков
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