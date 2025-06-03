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≡ "За деньги можно нарушать закон". Предложение о платной тонировке передних стёкол авто вызвало споры в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51877
"За деньги можно нарушать закон". Предложение о платной тонировке передних стёкол авто вызвало споры в Казахстане
Отправлено: 03.06.25 - 18:21
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За возможность затонировать стёкла предлагают брать деньги. Таким образом пополнить казну и защитить водителей от солнца. Мнения экспертов и простых казахстанцев разделились. Многие не хотят тонировать окна даже бесплатно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27892
Re: "За деньги можно нарушать закон". Предложение о...
Отправлено: 03.06.25 - 18:21
#1
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1364
Re: "За деньги можно нарушать закон". Предложение о...
Отправлено: 03.06.25 - 19:01
#2
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Гнать ссаными тряпками за такие предложения! Реально не знают уже, как деньги у людей вытащить. Драли задницу за запрет, теперь оказывается за бабки его обойти можно. Ну что за страна? Кто таких на верха пускает?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
902
Re: "За деньги можно нарушать закон". Предложение о...
Отправлено: 03.06.25 - 21:38
#3
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Цитата:
vofkakst:
Ну что за страна? Кто таких на верха пускает?

Во-первых, ведь не зря США сломало СССР, чтобы потом, у кого есть работающие мозги понимали. что придет и их час! Во-вторых, это новый Казахстан, где внедрили Справедливость как основной принцип жизни в поведении, общественном сознании, особенно в борьбе с коррупцией, особо тяжкими преступлениями, чтобы пипл понимал, что не ради них убрали смертную казнь, и не для них собираются разрешить за деньги тонированные стекла в авто! Может в справедливом гос-ве легализуют наркотики, проституцию, за коррупцию вовсе будут нести наказание в виде общественных работ! Чтобы все были зависимы от гос-ва ввели кредитование, банкротство, дармоедство, иждивенчество, всепрощение, приучают к жажде к деньгам, то есть уходят в небытие постулаты, которые традиционно были в этом гос-ве во все времена!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1685
Re: "За деньги можно нарушать закон". Предложение о...
Отправлено: 04.06.25 - 11:26
#4
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Половина бесплатно будет ездить с традиционным "Але братишкЕ" :lol: А вообще,я за тонировку. Дубаи и Амирика ездят тонированные,а мы чем хуже? :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8053
Re: "За деньги можно нарушать закон". Предложение о...
Отправлено: 04.06.25 - 22:05
#5
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Цитата:///Плёнки на передних стёклах ухудшают видимость для водителя, особенно в тёмное время суток.///

Например: - я еду в НЕЗАТОНИРОВАННЫХ передних стклах, но в сильно ЗАТЁМНЁННЫХ очках и днём и в тёмное время суток- и какая разница.

Реальная причина запрета тонировки передних стёкол, насколько я в курсе: - бандосы стреляли в ментов из окон этих самых тонированных передних стёкол- поэтому и запретили.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8053
Re: "За деньги можно нарушать закон". Предложение о...
Отправлено: 04.06.25 - 22:07
#6
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Цитата:
vofkakst:
Кто таких на верха пускает?


Их и никто и не пускает: - они просто покупают эти места в этих самых верхах.
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