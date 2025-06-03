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vofkakst:

Ну что за страна? Кто таких на верха пускает?

Цитата:Во-первых, ведь не зря США сломало СССР, чтобы потом, у кого есть работающие мозги понимали. что придет и их час! Во-вторых, это новый Казахстан, где внедрили Справедливость как основной принцип жизни в поведении, общественном сознании, особенно в борьбе с коррупцией, особо тяжкими преступлениями, чтобы пипл понимал, что не ради них убрали смертную казнь, и не для них собираются разрешить за деньги тонированные стекла в авто! Может в справедливом гос-ве легализуют наркотики, проституцию, за коррупцию вовсе будут нести наказание в виде общественных работ! Чтобы все были зависимы от гос-ва ввели кредитование, банкротство, дармоедство, иждивенчество, всепрощение, приучают к жажде к деньгам, то есть уходят в небытие постулаты, которые традиционно были в этом гос-ве во все времена!