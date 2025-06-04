НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Белый июнь - Как костанайцы справляются с нашествием тополиного пуха
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51877
Белый июнь - Как костанайцы справляются с нашествием тополиного пуха
Отправлено: 04.06.25 - 20:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждое лето в Костанае повторяется один и тот же сценарий: едва наступает июнь - улицы утопают в белом пуху. Кто-то воспринимает это как безобидное сезонное явление, а кто-то - как настоящее испытание. Что делать?
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
902
Re: Белый июнь - Как костанайцы справляются с нашествием...
Отправлено: 04.06.25 - 20:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора уже ликвидировать тополя женского вида, а вместо них высадить пирамидальные тополя, сосны, березы. Для этого силами осужденных к общественным работам, высаживать вышеуказанные деревья и этими же силами ухаживать за ними! При социализме комсомольцы ударно трудились на благо Родины и под каждым домом высаживали тополя, не думая о последствиях от тополиного пуха такие как пожары, болезни, замусоривание! Если во власти думающий и толковый менеджер, то конечно это сделают, чтобы город был чище, чтобы не было аллергии, и не было мусора от тополиных почек и пуха!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8053
Re: Белый июнь - Как костанайцы справляются с нашествием...
Отправлено: 04.06.25 - 21:40
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
во власти думающий и толковый менеджер,



34 года их не было, навряд ли сейчас он появиться.

В деревне пух появился в 20 числах мая и к концу мая уже исчез.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16623
Re: Белый июнь - Как костанайцы справляются с нашествием...
Отправлено: 04.06.25 - 22:04
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кто-то воспринимает это как безобидное сезонное явление

Меня не раздражает пух. Наоборот ассоциации что наконец пришло лето. А то что жалуются что дети чихают,рыгаю, аллергируют и тд. То я Незнаю. Вы ещё все деревья повырубайте и наши дети от такой экологии ваще без маски на улице не смогут гулять
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 74, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 73
Зарегистрированные пользователи: Эл-починно

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS