Re: Белый июнь - Как костанайцы справляются с нашествием...

Отправлено: - 20:49

Давно пора уже ликвидировать тополя женского вида, а вместо них высадить пирамидальные тополя, сосны, березы. Для этого силами осужденных к общественным работам, высаживать вышеуказанные деревья и этими же силами ухаживать за ними! При социализме комсомольцы ударно трудились на благо Родины и под каждым домом высаживали тополя, не думая о последствиях от тополиного пуха такие как пожары, болезни, замусоривание! Если во власти думающий и толковый менеджер, то конечно это сделают, чтобы город был чище, чтобы не было аллергии, и не было мусора от тополиных почек и пуха!