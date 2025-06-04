Отправлено: - 21:48

saba:

по рублю за кг продавали

Цитата:В студенчестве отваренное сайгачье мясо, красное от несбежавшей крови, постоянно было в буфете ж/д вокзала, кажеться по 70 копеек за кг.Когда собирались домой на праздники или на каникулы в дорогу всегда покупали пару "Агдамов" по 0,7 и на закуску брали это мясо.