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≡ В Казахстане в розничную продажу поступит мясо сайгаков. Об этом сообщил министр экологии Ерлан Нысанбаев
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51877
В Казахстане в розничную продажу поступит мясо сайгаков. Об этом сообщил министр экологии Ерлан Нысанбаев
Отправлено: 04.06.25 - 13:47
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По словам министра, точное количество поголовья сайгаков в Казахстане станет известно после проведения полевых работ. Он также поделился планами по переработке и продаже сайгачатины. Как рассказал Нысанбаев, 13 предприятий готовы ежедневно принимать 3,7 тысячи голов сайги.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44990
Re: В Казахстане в розничную продажу поступит мясо сайгаков. Об...
Отправлено: 04.06.25 - 13:47
#1
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Ну наконец то..
Всю жизнь ели, а теперь кенгуру давимся, когда у самих столько сайгаков бегает..
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7992
Re: В Казахстане в розничную продажу поступит мясо сайгаков. Об...
Отправлено: 04.06.25 - 13:57
#2
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Цитата:
111:
столько сайгаков бегает.

В детстве ел, показалось невкусным, по рублю за кг продавали в магазине, постоянно залеживалось!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8053
Re: В Казахстане в розничную продажу поступит мясо сайгаков. Об...
Отправлено: 04.06.25 - 21:48
#3
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Цитата:
saba:
по рублю за кг продавали


В студенчестве отваренное сайгачье мясо, красное от несбежавшей крови, постоянно было в буфете ж/д вокзала, кажеться по 70 копеек за кг.
Когда собирались домой на праздники или на каникулы в дорогу всегда покупали пару "Агдамов" по 0,7 и на закуску брали это мясо.
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