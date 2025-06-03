abaika95: в канаде буду издалека смотреть и радоваться)))
Не, Канаде тоже может достаться, опять же ветра радиоактивные! Вот когда Максаф на Луну переберется ( собирался), тогда отмашку даст на третью мировую! А пока низзя! Интересно,как с Луны будет на форум писать? Ах да! Форума же не будет, будет лишь торжествующий, дальновидный Максаф на Луне, в скафандре правда, зато живой!!! P.S Интересно на Луне ценники есть? И на каком языке?
Краснодар. Прикольно, там множество так называемых «казахов», то есть наших русских с Казахстана, которые решили умереть за Родину, за Путина. И их кладбища растут как на дрожжах. Вот это я понимаю патриоты, которые решили убить таких же как они, русскоязычных с Украины, славян. Но зато надеюсь их жены стали богатыми и им не придется воевать и погибать.. Ведь Краснодар заселяется усиленно южными народностями и выйдя замуж за кого то из них, непонятно, пойдет ли он защищать наш русский мир.
Так и русский тогда незачем получается! Вот незадача, только английский, и то не факт, вдруг с Панамой за канал зарубятся или с Данией за Гренландию, про Канаду молчу конечно, там граждане всегда сами сдаются!
Упс, у некоторых уже договориться не получится. Цитата:
Киевская верхушка перешла к организации террористических актов и в то же время просит приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток. Просит о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор — с террористами?
Так никто и не собирался договариваться! Всё это большая мыльная опера с целью сохранить лицо дедушке Трампу! Россия перед переговорами каждый день била рекорды по обстрелам украинских городов дронами и баллистическими ракетами, Украина перед переговорами провела операцию"Паутина", которую в Москве почему то объявили терактом, плюс тоже дроны по российским городам запускала. Переговоры только для того , чтобы замылить глаза стареющему дяде из Вашингтона, чтобы наследства не лишил, перед ним пожали руки и потом дальше колотушек друг другу наставлять! В великую роль миротворца Трампа верит пожалуй только наш Кайрат, да и то судя по всему не очень уже. От огорчения что то перестал часто здесь появляться!
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