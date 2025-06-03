Отправлено: - 21:15

Киевская верхушка перешла к организации террористических актов и в то же время просит приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток. Просит о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор — с террористами?



Владимир Путин





Упс, у некоторых уже договориться не получится.Цитата: