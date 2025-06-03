Отправлено: - 21:27

NG.kz:

«Чтобы избежать травм» - Окна в костанайских автобусах закрепили наглухо. Как прокомментировали это в акимате?

Цитата:Блин, одна новость лучше другой. То давят друг друга, то тонировку за деньги разрешают, не продумав, насколько это на законодательном допустимо и возможно... Теперь нате вам, окна в автобусах наглухо забить решили... Ну кто принимает такие решения? Их бы на адекватность проверить. Сколько лет ездили не было проблем, а тут "ну никогда такого не было и вот опят"А если пойдут сердечно-сосудистые случаи, люди с астмой, да ещё бог знает с чем, как с ними быть в жаре Казахстанской?