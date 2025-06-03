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≡ «Чтобы избежать травм» - Окна в костанайских автобусах закрепили наглухо. Как прокомментировали это в акимате?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51874
«Чтобы избежать травм» - Окна в костанайских автобусах закрепили наглухо. Как прокомментировали это в акимате?
Отправлено: 03.06.25 - 21:11
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На отсутствие вентиляции в салоне автобуса маршрута № 24 сообщила "НГ" жительница Костаная - в жаркий день она не смогла открыть окна в задней части салона, так как створки зафиксировали саморезами.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44989
Re: «Чтобы избежать травм» - Окна в костанайских автобусах...
Отправлено: 03.06.25 - 21:11
#1
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Вот так бы лучше сделали, но окна нужно открывать

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4332
«Чтобы избежать травм» - Окна в костанайских автобусах закрепили наглухо. Как прокомментировали это в акимате?
Отправлено: 03.06.25 - 21:27
#2
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Цитата:
NG.kz:
«Чтобы избежать травм» - Окна в костанайских автобусах закрепили наглухо. Как прокомментировали это в акимате?

Блин, одна новость лучше другой. То давят друг друга, то тонировку за деньги разрешают, не продумав, насколько это на законодательном допустимо и возможно... Теперь нате вам, окна в автобусах наглухо забить решили... Ну кто принимает такие решения? Их бы на адекватность проверить. Сколько лет ездили не было проблем, а тут "ну никогда такого не было и вот опят" :lol:
А если пойдут сердечно-сосудистые случаи, люди с астмой, да ещё бог знает с чем, как с ними быть в жаре Казахстанской?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16622
Re: «Чтобы избежать травм» - Окна в костанайских автобусах...
Отправлено: 03.06.25 - 21:46
#3
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Нужно разрешить. Жарко же. А включённый кондер это же ругань будет в салоне. Между яжемать и яженемать)

А эти которые голову высовывают за них не надо переживать, об столб ударят пару раз и может мозги на место встанут или на совсем в психушку уедут. Им все равно голова не нужна.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4332
«Чтобы избежать травм» - Окна в костанайских автобусах закрепили наглухо. Как прокомментировали это в акимате?
Отправлено: 03.06.25 - 21:49
#4
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Цитата:
Vit:
Им все равно голова не нужна.

Согласен, это те же самые, что и давки создают. Чем меньше их станет, тем легче дышать будет. :lol:
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1363
Re: «Чтобы избежать травм» - Окна в костанайских автобусах...
Отправлено: 03.06.25 - 22:02
#5
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Цитата:
все городские автобусы оборудованы системами кондиционирования воздуха, которые также используются для вентиляции салонов, - подытожил Азамат Бегалин.

А когда господин Бегалин возил свой мозговой центр не на служебном автомобиле, а в автобусе? Пущай поездит с месяц (в качестве эксперимента) в этих китайских скотовозах (KZ сборки :lol: ) и сверим его ответы и комментарии к данному вопросу
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
739
Re: «Чтобы избежать травм» - Окна в костанайских автобусах...
Отправлено: 03.06.25 - 22:28
#6
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очередное тупое обьяснение властей.
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
232
Re: «Чтобы избежать травм» - Окна в костанайских автобусах...
Отправлено: 04.06.25 - 14:38
#7
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А что вы хотели от диких граждан? это же гены! :-P :-P :-P :-P :-P :-P 15-20 лет тому назад таких не плодили... :lol:
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