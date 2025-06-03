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«Чтобы избежать травм» - Окна в костанайских автобусах закрепили наглухо. Как прокомментировали это в акимате?
«Чтобы избежать травм» - Окна в костанайских автобусах закрепили наглухо. Как прокомментировали это в акимате?
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