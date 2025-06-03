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≡ «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в Костанае обернулся давкой и хаосом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51874
«Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в Костанае обернулся давкой и хаосом
Отправлено: 03.06.25 - 16:02
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Причина ажиотажа - обещанные бесплатные детские пропуска в честь праздника. К полудню очередь растянулась... до самого экскалатора, который даже пришлось остановить, чтобы не было травм.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44989
«Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в Костанае обернулся давкой и хаосом
Отправлено: 03.06.25 - 21:23
#15
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Цитата:
vofkakst:

Цитата:
В funky town - духота настолько сильная, что через 5 минут уже стоишь с мокрой спиной. Автоматы - половина не работае

Да там только для маленьких детей, мы по ходили раз 5 за все время, в этом году на днюхе там были в кабинке.
Туда же ребенок постоянно не ходит, у нас до сих пор 2500 на карточке с того года лежит
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44989
«Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в Костанае обернулся давкой и хаосом
Отправлено: 03.06.25 - 21:29
#16
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Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
Раньше приезжие вели себя адекватно.

Знаем знаем, кто так говорил у вас, правда по отношению к приезжим евреям

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4332
«Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в Костанае обернулся давкой и хаосом
Отправлено: 03.06.25 - 21:44
#17
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Цитата:
111:
Знаем знаем, кто так говорил у вас, правда по отношению к приезжим евреям

Я понятия не имею, про каких приезжих евреев тут речь! :lol:
Да и портрет Гитлера не в тему от слова совсем.
Опять грушевый?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16622
Re: «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в...
Отправлено: 03.06.25 - 22:03
#18
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А с другой стороны может у людей денег нет? Ипотеки всякие. И не могут позволить порадовать детей?
Тогда грустно это.

Но выход есть, бросай курить. Это минимум 30 000т в месяц.
Бросай по выходным пиво пить) а на с экономоеные деньги ребёнка можно сводить в термопарк. (хотя я непонимаю че там такого особенного) детей надо к природе приучать. Травка зелёная, речка голубая. На берегу шашлычек. Вечером лёгкий костерок. Милые беседы под вечерний чаёк.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4332
«Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в Костанае обернулся давкой и хаосом
Отправлено: 03.06.25 - 22:14
#19
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Цитата:
Vit:
детей надо к природе приучать. Травка зелёная, речка голубая. На берегу шашлычек. Вечером лёгкий костерок. Милые беседы под вечерний чаёк.

Да мы большинство, думаю не ошибусь, если так скажу, так и выросли. Однодневные поездки на тобол, с ночевой, куда подальше, сейчас даже и не скажу точно, где я с отцом побывал. Но катались от Троицка, до Докучаевки. И пострелять и порыбачит, иногда, если кто был, что на гитаре играть умел. То и с песнями. Золотое детство. Сегодня все в компах и смартфонах сидят. ;-)
Да по аквапаркам лазают, давя друг друга.

[Исправлено: Эл-починно, 03.06.2025 - 23:16]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1612
«Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в Костанае обернулся давкой и хаосом
Отправлено: 03.06.25 - 23:44
#20
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Цитата:
Vit:
А с другой стороны может у людей денег нет? Ипотеки всякие. И не могут позволить порадовать детей?

Ой! В ....., Виталий. В неё родимую. Как наши родители справлялись? Когда и слова такого не было - "термопарк". И жили по большей части бедно. Справлялись, умели и порадовать какими-то простыми вещами, и доступно объяснить что есть такое, что мы не можем себе позволить. И при всем этом не опускались до ругани и рабско-плебейского стояния в непролазных очередях ради халявного билетика. И самое главное, они как потенциальные пользователи умели спрогнозировать подобную хаотическую ситуацию.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2285
Re: «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в...
Отправлено: 04.06.25 - 09:42
#21
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Цитата:
Vit:
В детстве тоже была большая очередь на карусели. Пока в кассу отстоять, потом на аттракцион очередь. Устаёшь быстро и уже не чё не хочется. Мороженое купишь и домой.

Ещё для детей детская железная дорога в этот день была бесплатной и проезд в городском транспорте тоже, на счёт пригородных маршрутов типа 33, 36 не скажу
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7986
Re: «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в...
Отправлено: 04.06.25 - 14:08
#22
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Цитата:
Карачун:
Справлялись

Цитата:
Vit:
Травка зелёная, речка голубая. На

Тогда не было столько штрафов! И стоянка, если на машине и костер в неположенном месте и т.д и т.п Проще в Терма парке в очереди подушиться, опять же модно!
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7986
«Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в Костанае обернулся давкой и хаосом
Отправлено: 04.06.25 - 14:15
#23
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Диву даюсь, как раньше слёты туристические организовывали? Ни пожарки, ни скорой, боюсь даже разрешения у администрации Валерьяновки не брали! Там единственная скала на всю область была.
А самое интересное на моей памяти ни одного несчастного случая, может везло просто?

[Исправлено: saba, 04.06.2025 - 16:37]

[Исправлено: saba, 04.06.2025 - 16:38]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44989
«Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в Костанае обернулся давкой и хаосом
Отправлено: 04.06.25 - 14:17
#24
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Цитата:
Нурбанчик:

Цитата:
Ещё для детей детская железная дорога в этот день была бесплатной и

Но мы выбрали новую страну, а там где бесплатно, плюнули и обгадили..
Чего ж теперь вспоминать ту страну?
Чтобы еще раз убедиться как ты был тогда не прав?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44989
«Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в Костанае обернулся давкой и хаосом
Отправлено: 04.06.25 - 14:21
#25
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Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
И пострелять и порыбачит, иногда, если кто был, что на гитаре играть умел. То и с песнями. Золотое детство.

У меня сын и без этого и стреляет и рыбачил уже.
Разве у тебя одного было это детство?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1612
«Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в Костанае обернулся давкой и хаосом
Отправлено: 04.06.25 - 14:42
#26
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Цитата:
saba:
Тогда не было столько штрафов

А что, сейчас штрафы за то чтобы пойти погонять ящериц в овраге? Или за то что лох серебристый трескаешь? Нахрен мне бы этот термопарк был нужен когда речка под боком? Идёшь и плещешься, бесплатно, без очереди и смс. Вот единственное что "модно", да класть я хотел на ту моду. Хотят модничать че тогда возмущаться. Пусть стоят и страдают!
Цитата:
saba:
боюсь даже разрешения у администрации Валерьяновки не брали

Тоже один раз ездил туда. Но на скалу лезть зассал :lol:
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