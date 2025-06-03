«Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в Костанае обернулся давкой и хаосом
Отправлено: 03.06.25 - 16:02
Причина ажиотажа - обещанные бесплатные детские пропуска в честь праздника. К полудню очередь растянулась... до самого экскалатора, который даже пришлось остановить, чтобы не было травм. Читать новость
А с другой стороны может у людей денег нет? Ипотеки всякие. И не могут позволить порадовать детей? Тогда грустно это.
Но выход есть, бросай курить. Это минимум 30 000т в месяц. Бросай по выходным пиво пить) а на с экономоеные деньги ребёнка можно сводить в термопарк. (хотя я непонимаю че там такого особенного) детей надо к природе приучать. Травка зелёная, речка голубая. На берегу шашлычек. Вечером лёгкий костерок. Милые беседы под вечерний чаёк.
Vit: детей надо к природе приучать. Травка зелёная, речка голубая. На берегу шашлычек. Вечером лёгкий костерок. Милые беседы под вечерний чаёк.
Да мы большинство, думаю не ошибусь, если так скажу, так и выросли. Однодневные поездки на тобол, с ночевой, куда подальше, сейчас даже и не скажу точно, где я с отцом побывал. Но катались от Троицка, до Докучаевки. И пострелять и порыбачит, иногда, если кто был, что на гитаре играть умел. То и с песнями. Золотое детство. Сегодня все в компах и смартфонах сидят. Да по аквапаркам лазают, давя друг друга.
Vit: А с другой стороны может у людей денег нет? Ипотеки всякие. И не могут позволить порадовать детей?
Ой! В ....., Виталий. В неё родимую. Как наши родители справлялись? Когда и слова такого не было - "термопарк". И жили по большей части бедно. Справлялись, умели и порадовать какими-то простыми вещами, и доступно объяснить что есть такое, что мы не можем себе позволить. И при всем этом не опускались до ругани и рабско-плебейского стояния в непролазных очередях ради халявного билетика. И самое главное, они как потенциальные пользователи умели спрогнозировать подобную хаотическую ситуацию.
Диву даюсь, как раньше слёты туристические организовывали? Ни пожарки, ни скорой, боюсь даже разрешения у администрации Валерьяновки не брали! Там единственная скала на всю область была. А самое интересное на моей памяти ни одного несчастного случая, может везло просто?
А что, сейчас штрафы за то чтобы пойти погонять ящериц в овраге? Или за то что лох серебристый трескаешь? Нахрен мне бы этот термопарк был нужен когда речка под боком? Идёшь и плещешься, бесплатно, без очереди и смс. Вот единственное что "модно", да класть я хотел на ту моду. Хотят модничать че тогда возмущаться. Пусть стоят и страдают! Цитата:
saba: боюсь даже разрешения у администрации Валерьяновки не брали
Тоже один раз ездил туда. Но на скалу лезть зассал
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