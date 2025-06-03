Отправлено: - 21:23

vofkakst:



В funky town - духота настолько сильная, что через 5 минут уже стоишь с мокрой спиной. Автоматы - половина не работае

Цитата:Цитата:Да там только для маленьких детей, мы по ходили раз 5 за все время, в этом году на днюхе там были в кабинке.Туда же ребенок постоянно не ходит, у нас до сих пор 2500 на карточке с того года лежит